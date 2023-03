WC im Uttinger Summerpark: Auftrag ist vergeben

Im Uttinger Summerpark soll eine öffentliche Toilette gebaut werden. Das Vorhaben ist jetzt wieder einen Schritt weiter.

Einen Schritt weiter ist die Gemeinde Utting bei der geplanten WC-Anlage im Landschaftsschutzgebiet Summerpark. Die Auftragsvergabe erfolgte bereits. Rund 85.000 Euro netto wird die Anlage kosten.

Die Untere Naturschutzbehörde habe ihre Genehmigung in Aussicht gestellt, jedoch verlangt, dass das Gebäude optisch eingebunden werden soll, wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtet. Das Wasserwirtschaftsamt wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass das Gelände früher aufgeschüttet worden sei und eventuell kontaminiert sein könnte. Da das Gebäude jedoch nur auf Streifenfundamente gestellt wird und somit keine großen Erdarbeiten notwendig sind, rechnet die Gemeinde nicht mit Problemen. (küb)

