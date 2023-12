Utting

07:00 Uhr

Welche Themen den Bürgern in Utting auf den Nägeln brennen

Plus Geschäftsschließungen, Verkehr und die Situation in der Flüchtlingsunterkunft im Seefelder Hof: Bei der Uttinger Bürgerversammlung kommt einiges zur Sprache.

Von Dagmar Kübler

Zahlreiche Bürger haben die Bürgerversammlung in Utting, die am Donnerstagabend in der Bayerischen Verwaltungsschule in Holzhausen stattgefunden hat, genutzt, um ihre Fragen zu stellen. Die Sieger beim Bürgerbudget wurden vorgestellt und Hausbesitzer für die gute Sanierung eines der ältesten Häuser in Utting prämiert.

Es ist nicht zu übersehen: Das Ladensterben in Utting setzt sich fort. Wo früher der Metzger war, ist heute ein Büro. In der ehemaligen Bäckerei am Dorfbrunnen befindet sich heute eine Physiotherapiepraxis. Für den Schreibwarenladen am Dorfbrunnen wird Nachmieter gesucht. Im vergangenen Jahr hat die benachbarte Apotheke geschlossen. Dort will nun ein Online-Gewürzvertrieb sein Lager einrichten. Bereits seit einigen Jahren gibt es den Drogeriemarkt am Seefelderhofberg nicht mehr. Angesichts dieser Entwicklung fragte ein Bürger bei der Bürgerversammlung nach Fördermöglichkeiten der Gemeinde.

