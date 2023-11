Für Andrea Berg wird ein Traum wahr: Das hat sie zuvor nie geschafft

Andrea Bergs neuester Hit heißt "Dezembertraum". Das ist ein sehr passender Name, denn auch für Schlagersternchen Berg geht ein Traum in Erfüllung. Wie es dazu kam, lesen Sie hier.

Für Andrea Berg läuft es in der Karriere gerade wie am Schnürchen: Vor kurzem gab sie die ersten Tourdaten ihrer "Wir sehen uns!"-Tour 2025 bekannt, im Oktober performte sie bei Florian Silbereisens "Schlagerbooom 2023" in der ausverkauften Dortmunder Westfalenhalle.

Nun präsentierte sie in der "Giovanni Zarrella Show" ihren neuen Hit "Dezembertraum", die erste Single-Auskopplung ihres neuen Weihnachtsalbums "Weihnacht". Schon jetzt scheint das Album Schlagerfans zu begeistern.

Andrea Berg: Neues Album "Weihnacht"

Passend zum baldigen Fest, steigt "Weihnacht" auf Platz 1 der deutschen Albumcharts ein. Damit stößt sie den Berliner Rapper Kontra K von der Spitze. Obwohl die 57-jährige Andrea Berg den Erfolg gewöhnt ist – immerhin ist es ihr 13. Mal an der Chartspitze – freut sie sich sichtlich über diese Platzierung. Denn es ist die erste Nummer-1-Platzierung mit einem Weihnachtsalbum.

Auf Instagram schreibt sie: "Ihr Lieben, unser gemeinsamer Dezembertraum ist wahr geworden! 'Weihnacht' ist auf Platz 1 der deutschen Album-Charts eingestiegen. Tausend Dank an alle, die dieses Album zu etwas ganz Besonderem gemacht haben."

Andrea Berg-Tour 2025: Das sind die Termine

Und schon jetzt dürfen sich Andrea Berg-Fans freuen, denn sie können schon jetzt Tickets für ihre neue Tour "Wir sehen uns!" für das Jahr 2025 ergattern. Die ersten Stationen und Daten der Tour sind bereits bekannt gegeben worden. In Deutschland ist Schlager-Star Andrea Berg zu sehen in: