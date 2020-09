vor 39 Min.

Ein Biberbacher Landwirt darf im Ortsteil Affaltern eine Maschinenhalle bauen. Der Gemeinderat stimmte dem Bauantrag mehrheitlich zu. Die Halle soll 32 Meter lang und 15 Meter breit werden und ein Satteldach erhalten.

Die Zustimmung verweigert hat der Rat dem Bauantrag für ein Wochenendhaus mit Carport in Affaltern. Dieser muss in einigen Punkten nachgebessert werden, da er Regeln des Bebauungsplans nicht einhält.

Für die Anschaffung von zwei neuen Löschfahrzeugen für die Ortsfeuerwehren in Affaltern und Eisenbrechtshofen hat die Gemeinde die Förderbescheide in Höhe von je 49000 Euro erhalten.

In der Kindertagesstätte wurde in einem Gruppenraum der Boden erneuert, außerdem hat der Bauhof am Außengelände einen zusätzlichen Zaun gebaut, damit die Kinder beim Spielen nicht auf die Straße laufen.

Während des Betriebsurlaubs hat der Bauhof die Küche der Sportheimgaststätte ertüchtigt. Diese öffnet wieder am Freitag, 11. September. (gol)