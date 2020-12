vor 32 Min.

20-Jähriger fährt während der Ausgangssperre unter Drogeneinfluss

Für seine nächtliche Fahrt hat der junge Mann in Willmatshofen einen triftigen Grund. Für seinen Zustand allerdings nicht.

Trotz Ausgangssperre war ein 20-jähriger Autofahrer am Sonntag in der Willmannstraße in Willmatshofen unterwegs. Den Beamten konnte der junge Mann zwar einen triftigen Grund für seine Fahrt nennen. Allerdings fehlte ihm die Erklärung für ein völlig anderes Vergehen.

Mit einem Renault in Willmatshofen kontrolliert

Nach Auskunft der Polizei wurde der 20-jährige Renault-Fahrer gegen 22.30 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Ein Verstoß gegen die Ausgangssperre lag jedoch nicht vor, da er einen Grund für den Aufenthalt im öffentlichen Verkehrsraum hatte. Allerdings zeigte der junge Mann drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Test wies positiv auf den Konsum von Cannabis hin. Zudem fanden die Beamten im Auto weitere Drogenutensilien. Der 20-Jährige wird nun wegen einer Drogenfahrt nach dem Straßenverkehrsgesetz und einem Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt. (thia)