18.07.2019

40 Bands treten auf vier Bühnen auf

Festival Dinkel19 geht heuer in die achte Runde

Rockig, bunt und ein bisschen durchgeknallt ist „Dinkel19“. Das-Open-Air Festival geht von Donnerstag bis Sonntag, 25. bis 28. Juli, in die achte Runde. Geboten werden dabei rund 40 Bands und Shows auf vier Bühnen. Dazu kommen ein Künstlermarkt und ein buntes Kinderprogramm. Für das Festival verlosen wir zehn Verzehrgutscheine im Wert von jeweils drei Euro.

Zehntausende Besucher kamen in den vergangenen Jahren zum Dinkel-Festival im Zentrum des Ortes. Auch für die achte Auflage gilt freier Eintritt zu den Events. Ob beim Bogenschießen, Kinderschminken oder Basteln: Die Kleinen sind gut beschäftigt, während die Eltern sich ins Festival-Getümmel stürzen können. Das Piratenschiff setzt im Rathaushof seinen Anker und ein Shuttlebus wird wieder verschiedene Orte in der Umgebung anfahren, sodass nicht jeder Gast mit dem Auto anzureisen braucht.

Die Künstler verteilen sich auf vier verschiedenen Bühnen – im kleinen Rathausstadel, auf der Magic Stage im Rathausgarten, die Brass Stage im Vikarihof und schließlich die größte Bühne, auf der gerne auch etwas härtere Töne angeschlagen werden, im Raiffeisenhof. Dieses Jahr sind hier auffallend viele Tribute Bands mit von der Partie.

Für das Festival Dinkel19 verlosen wir zehn Verzehrgutscheine im Wert von jeweils drei Euro. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Dienstag, 23. Juli, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen und schreibt uns, zum wievielten Mal das Festival stattfindet. Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist außerdem per E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

zum Festival und das gesamte Programm gibt es im Internet unter www.dinkelscherben.info oder auf der Facebook-Seite facebook.com/DinkelFestival.

