vor 17 Min.

89-Jähriger will Essen für 13 Euro mitgehen lassen

Hatte er wirklich nicht genügend Geld dabei? Oder war er vergesslich? Essen im Wert von 13 Euro packte ein 89-jähriger Rentner heimlich in seinen Rucksack.

An der Kasse eines Supermarkts in Diedorf bezahlte er laut Polizei zunächst andere Waren. Nach der Kasse, auf dem Weg zum Ausgang, nahm er dann noch zwei Blumenstöcke an sich – ohne sie zu bezahlen. Mitarbeiter des Supermarkts hielten den 89-Jährigen schließlich auf und verständigten die Polizei. (mcz)