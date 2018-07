vor 7 Min.

„Aber bitte mit Sahne“ schmeckt mit gesungener Leidenschaft

Christoph Bohning (links), die Formation Motango und der Kinder- und Jugendchor des Fischacher Musikstudios Peters gestalteten das temperamentvolle Konzert in Schloss Elmischwang.

Christoph Bohning und Motango begeistern auf Schloss Elmischwang mit Udo-Jürgens-Hits

Von Siegfried P. Ruprecht

Die Illusion war fast perfekt. Auch bei Monika Bader. „Wenn ich die Augen schließe und diese Stimme höre, dann meine ich, dass Udo Jürgens höchstpersönlich auf der Bühne steht“, schwärmte sie. Schon beim ersten Titel, „Vielen Dank für die Blumen“, hatte Christoph Bohning von der Gruppe Motango im ausverkauften Großen Saal von Schloss Elmischwang das Herz der 63-Jährigen mit seiner Stimme, die dem Original verblüffend ähnlich war, erobert. Eine knappe Stunde ließ der Sänger und Entertainer in der von Motango organisierten Udo-Jürgens-Hommage beliebte Hits des 2014 verstorbenen Österreichers aufleben. Dabei lud er das Publikum zu einer musikalischen Zeitreise ein. Spätestens beim zweiten Ohrwurm hatte Bohning die Zuhörer auf seiner Seite. Zunächst noch etwas verhalten, sangen diese dann aber unüberhörbar den Refrain mit: „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an!“ Nicht anders bei dem herzhaften „Ich war noch niemals in New York“ und dem Stimmungsknaller „Aber bitte mit Sahne“. Letzterer musste auch für das Motto des Konzerts herhalten.

Christoph Bohning lieferte, bestens instrumental unterstützt von Jürgen Otto (Keyboard) und Ralf Peters (Akkordeon), eine überzeugende Show ab. Klein, aber fein – mit mal dynamischem, mal geschmeidigem Körpereinsatz, mit charmanten und witzigen Moderationen und natürlich mit seiner facettenreichen Stimme. Hinzu kamen Leidenschaft, viel Schweiß und eine Portion Schmachten. Damit ließ er nicht nur Frauenherzen höherschlagen. Im Duett mit der jungen Pia Dietrich verströmte er bei „Ich wünsche dir Liebe ohne Leiden“ viel Herzblut, bei „Griechischer Wein“ mit dem Kinder- und Jugendchor des Fischacher Musikstudios Peters melancholische Ausgelassenheit.

Nach der Pause gab es einen Stimmungswechsel. Nun durfte auch Motango ran. Das Quartett lieferte sich mit Christoph Bohning einen augenzwinkernden Schlagabtausch zwischen den Genres Klassik und Unterhaltung. Da präsentierten Michaela Gumpp (Sopran) und Manuel Wiencke (Bariton) mit Titeln wie „Wonderful World“, „Ich hab zu nah am Wasser gebaut“ und vor allem „Non ti scordar di me“, dass sie als „studierte Musiker“ über voluminöse Stimmgewalt verfügen, auch ohne Mikrofon, und faszinierende Klangkaskaden und elegante Phrasierungen schaffen. Doch bei aller Motango-Kraft riss Christoph Bohning spätestens mit seinem Part als Dean Martin bei „Everybody Loves Somebody“ im Duett mit Michaela Gumpp wieder die Aufmerksamkeit an sich. Wobei er mit dessen legendärem „Drunk Act“ den Song aufs Meisterhafte karikierte. Zum Schluss gab es für die Künstler viel Beifall. Sie dankten mit drei Zugaben, unter anderem mit dem Udo-Jürgens-Hit „Immer wieder geht die Sonne auf“. Auch rund 50 Jahren nach seiner Veröffentlichung vereinte er tiefsinnige Emotion und wunderbare Leichtigkeit – diesmal kongenial dargeboten von Manuela Gummp, Manuel Wiencke und eben Christoph Bohning.

