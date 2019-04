vor 28 Min.

Abitur: Hätten Sie es gewusst?

Prüfungen für mehr als 500 Schüler starten an den Gymnasien

Für die Abiturienten wird es ernst. Am Dienstag beginnen 534 Schüler aus dem Landkreis mit den Abiturprüfungen. Ob auch Sie die Aufgaben bestehen würden, können sie jetzt testen. Die ganze Woche lang gibt es jeden Tag einen neuen Test. Los geht es heute mit Chemie, die uns im Alltag in allerlei Situationen begegnet. Chemie-Lehrer Peter Zehenmeier erklärt außerdem, warum so viele Schüler der Chemie im Unterricht keine große Chance geben, und warum das Fach dennoch wichtig ist. In den kommenden Tagen gibt es im Augsburger Lokalteil weitere Fragen. Am Dienstag beschäftigen wir uns mit deutschen Redewendungen und Sprichwörtern, am Donnerstag mit dem Test, den angehende Medizinstudenten absolvieren müssen. Am Freitag schließlich geht es um einen Sport, der immer beliebter wird: ums Angeln. Zum Abschluss – am Samstag – stellen wir Ihr Augsburg-Wissen auf die Probe, allerdings in einer speziellen Kategorie: Es geht um die Augsburger Bewerbung um den Welterbetitel – und damit dreht sich alles rund ums Wasser. Wer bei dieser letzten Folge miträtselt und uns seine Antworten zukommen lässt, nimmt an der Verlosung wertvoller Preise teil. Unter anderem gibt es einen Restaurant-Gutschein.

Für die Abiturienten im Landkreis geht es am Dienstag mit den schriftlichen Prüfungen in Deutsch los. Gefolgt von Mathematik am 3. Mai, dem dritten Abiturprüfungsfach am 8. Mai und Französisch am 10. Mai. Die mündlichen Prüfungen starten am 20. Mai und enden am 31. Mai. (AL, mells) "Augsburg-Teil Seite 38