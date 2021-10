Altenmünster

vor 18 Min.

Kanal statt Rückhaltebecken im Baugebiet Neumünster

Plus Im neuen Baugebiet in Neumünster soll es nun doch kein Rückhaltebecken geben. Das hat mehrere Gründe, wie bei der jüngsten Gemeinderatssitzung klar wurde.

Von Helene Weinold

Wohin mit dem Regenwasser im Baugebiet Neumünster? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Gemeinderat in Altenmünster. Das Ergebnis: Das Wasser soll nicht, wie bisher geplant, in einem Rückhaltebecken gesammelt, sondern über einen Kanal in den südlich gelegenen Graben als Vorfluter und von dort aus in den Stellenbach geleitet werden. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen.

