Lkw-Fahrer setzt in Altenmünster zurück und trifft Auto

Da er ein Stück zu weit in eine Kreuzung gefahren war, setzt ein 61-Jähriger Lkw-Fahrer in Altenmünster zurück. Dabei übersieht er einen 18-jährigen Autofahrer.

Rückwärts ist ein Sattelzug in Altenmünster in ein Auto gefahren. Der 61-Jährige hatte sich am Montag zu weit in die Kreuzung zur Hauptstraße hineingetastet und wollte dies korrigieren.

Der Mann kam gegen 16.10 Uhr mit seinem Sattelzug von der Baiershofer Straße in Richtung Hauptstraße. Da er ein Stück zu weit in der Kreuzung stand, setzte er kurz zurück. Dabei übersah er den bereits hinter ihm stehenden Wagen eines 18-Jährigen. Durch den Anstoß entstand am Auto laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Sattelauflieger blieb unbeschädigt. (thia)