Neue Ortsmitte in Altenmünster: Baubeginn verzögert sich

Plus In Altenmünster soll ein großes Gebäude mit Platz für Ärzte und Büros entstehen. Doch der Bau verzögert sich. Das sind die Hintergründe.

Nicht nach Wunsch der Gemeinde und der Bauträger läuft das Projekt "Vitale Ortsmitte" in Altenmünster. Auf dem freien Gelände, das nach dem Abbruch der ehemaligen Brauerei im Zentrum der Zusamtalgemeinde entstanden ist, sollen zwei mehrgeschossige Gebäude entstehen. Vorgesehen sind Räume für den medizinischen Bereich ebenso wie Büro- und Wohnräume oder ein Gemeinschaftssaal. Eigentlich sollte es damit bald losgehen. Doch der Bau verzögert sich.