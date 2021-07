Warum Altenmünster keine Luftfilter für die Grundschule möchte

Plus Der Rat in Altenmünster entscheidet einstimmig gegen die Anschaffung. Bürgermeister Florian Mair sagt, das bisheriges Konzept habe sich bewährt.

Die Gemeinde Altenmünster wird keine Luftreinigungsgeräte für die Klassenzimmer der Schule beschaffen. Der Gemeinderat hat sich einstimmig gegen die Anschaffung ausgesprochen und beruft sich bei dieser Entscheidung auf eine Studie der Universität Stuttgart von Anfang Juli.