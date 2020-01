vor 42 Min.

Bernadette Fleiner verteidigt Königswürde

Jahresabschluss bei den Freiherr-von-Zech-Schützen in Deubach

Zum Jahresabschluss haben die Deubacher Freiherr-von-Zech-Schützen ihre Könige gekürt. Mit dabei waren die Dulbachtaler Musikanten und der Nikolaus mit seinem Bären.

Vereinsmeister in der Schülerklasse wurde Philipp Dirr mit 1378 Ringen. In der Juniorenklasse belegte Alexander Schick mit 1688 Ringen den ersten Platz vor Gregor Seemüller (1629) und Lennart Miller (1536). In der Damenklasse gewann mit 1773 Ringen Bernadette Fleiner vor Lisa Wagner (1644) und Ulrike Dirr (1631). In der Auflageklasse belegte Manfred Neugebauer mit 1935 den ersten Platz vor Josef Kraus (1775) und Richard Ohnesorg (1700). Herbert Müller belegte in der Altersklasse mit 1658 Ringen den ersten Platz vor Martin Schick (1478). Im Kleinkaliber Altersklasse siegte Erwin Fleiner mit 1015 Ringen vor Manfred Neugebauer (1007). In der Schützenklasse KK-Herren kam Stefan Schuhmann auf den ersten Platz mit 1014 Ringen vor Jürgen Angele (1008). Im Wettbewerb KK-Sportpistole erreichte Stefan Schuhmann mit 864 Ringen den ersten Platz vor Manfred Neff (664). Mit der Luftpistole gewann mit 1683 Ringen Steffan Schuhmann vor Erwin Fleiner (1635). Erstplatzierter in der Schützenklasse wurde Jürgen Angele mit 1796 Ringen vor Johannes Mutzel (1784).

Max Strehle gab die Schützenkönige für 2020 bekannt: Jugendschützenkönig wurde Lennart Miller mit einem 76,5-Teiler vor Dominik Becherer (103,3). In der Schützenklasse errang Bernadette Fleiner die Königswürde (43,2) vor Franz Nachtrub und Michael Dirr (jeweils 51,6). Den Damenwanderpokal gewann Bernadette Fleiner mit einem 85,2-Teiler vor Patricia Roßmann. Den Jugendpokal gewann Lennart Miller mit einem 20,0-Teiler vor Philipp Dirr (131,4). (AL)