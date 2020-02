vor 37 Min.

D’Glammhogga lassen es krachen

Gablinger Faschingssitzungen bieten ein buntes Programm

Nicht nur die Ausgabe der Zwischenzeugnisse an die Schüler fällt in die Faschingszeit. Die Narren geben bei dieser Gelegenheit oft den Lokalpolitikern und Prominenten ironische „Noten“ für ihre Leistungen und ihr Verhalten. Bei den Gablinger Faschingssitzungen am Freitag und Samstag, 14./15. Februar, ab 20 Uhr in der Gablinger Mehrzweckhalle werden wieder einige aufs Korn genommen. Wir verlosen dafür fünfmal zwei Freikarten.

Bereits zum 29. Mal präsentieren die Gablinger Faschingsfreunde D’Glammhogga einen bunten Abend und servieren dabei eine vielseitige Mischung aus Sketch, Musik und Tanz. Zu viel wollen die Organisatoren zum Programm aber noch nicht verraten.

Für die Faschingssitzung der Glammhogga am Samstag, 15. Februar, ab 20 Uhr in der Gablinger Mehrzweckhalle verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Mittwoch, 12. Februar, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8 in Gersthofen und schreibt uns darauf, zum wievielten Mal die Sitzungen heuer stattfinden. Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel. landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

für Kurzentschlossene gibt es für beide Abende für jeweils elf Euro noch bei Sandra Fabry unter der Telefonnummer 08230/853493 oder an der Abendkasse.