18.04.2019

Das Beste aus 35 Jahre Museum

In Oberschönenfeld gibt es zu Ostern zwei Führungen

In der Sonderausstellung „Best of – 35 Jahre Museum Oberschönenfeld“ finden am Osterwochenende zwei kurzweilige Führungen für Familien mit Kindern und für Erwachsene statt. Gemeinsam blicken die Teilnehmer zurück auf die Ausstellungshighlights des Museums seit 1984.

Bei der Familienführung am Ostersonntag, 21. April, führt ab 15 Uhr Roswitha Stocker spielerisch die kleinen und großen Besucher durch die bunte, abwechslungsreiche Ausstellung. Angeregt von kindgerechten Themen wie Kaufläden, Teddybären, Barbie-Puppen, Fußball und vielem mehr können die Teilnehmer dann selbst kreativ werden und mit Glasfarben leuchtende Fensterbilder gestalten.

An Erwachsene richtet sich die Matineeführung am Ostermontag, 22. April, um 11 Uhr: Bärbel Steinfeld führt durch die facettenreiche Ausstellung, die an Themen wie „Bier in Schwaben“ und „das Hawaiihemd“ ebenso erinnert wie an die Anfänge des Museums mit der Präsentation landwirtschaftlicher Geräte. Dabei werden Publikumslieblinge vor- und Klischees wie „Männerkram?“ und „Typisch Volkskundemuseum!“ zur Diskussion gestellt.

Die Führungen sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es muss lediglich der Eintritt fürs Museum bezahlt werden. (AL)

