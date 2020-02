27.02.2020

Der Osterbrunnen kommt wieder

Noch werden Helfer gesucht. Es gibt eine Brotzeit

Jetzt scheint es also amtlich: der Bonstetter Osterbrunnen kommt zurück. In der Bürgerversammlung 2019 hatte Werner Mayer bereits großes Interesse bekundet, die Tradition des Bonstetter Osterbrunnens wiederzubeleben. Bis vor zwei Jahren hatten Familie Niederhofer und ihr Team 15 Jahre lang den Osterbrunnen erstellt. „Es hat wirklich viel Spaß gemacht“, so Emma Niederhofer. „Doch dann sind aus gesundheitlichen Gründen ein paar unserer Helfer ausgefallen.“ Sie und ihr Mann Ludwig freuen sich sehr, dass es jetzt wieder losgeht. „Ich hab Werner schon meinen Rat versprochen, mit der Tat ist’s leider schwierig“, fügt Ludwig Niederhofer hinzu.

Beim Lokaltermin am Dorfbrunnen versprach auch Bürgermeister Anton Gleich den jungen Leuten seine Unterstützung: „Die Eierketten sind derzeit im Rathaus.“ Zum Material gehört natürlich auch das Grün, mit dem der Osterbrunnen gebunden wird. Das müssen Werner und Martina beschaffen, zusammenschneiden und dann binden.

Hier bietet sich Bürgermeister Anton Gleich als Anlaufstelle an: Falls jemand mitarbeiten will, soll er sich im Rathaus melden. Es sei Ehrensache, dass die Gemeinde eine Brotzeit spendiert. (upu)