Ein besonderer Garten in Deubach öffnet länger seine Türen

So spät wie heuer waren die Rosenblüten schon lange nicht mehr dran. Kunst- und Gartenliebhaber können den Rosengarten der Deubacher Künstlerin Brigitte Winter besuchen.

„So spät wie in diesem Jahr waren die Rosenblüten in den letzten zehn Jahren nie dran, aber zum Glück lässt sich die Natur nicht ganz aufhalten“, sagt Brigitte Winter, die jedes Jahr zur schönsten Blütezeit alle Kunst- und Gartenliebhaber einlädt, mit ihr den blühenden Rosengarten in der Rehlingenstraße 11 in Deubach zu genießen und ihre neuen Keramikkunstwerke kennenzulernen.

Eigentlich war die Aktion „Offenes Gartenatelier – Kunst im Rosengarten“ nur bis zum 7. Juli geplant, aufgrund der anfangs ungünstigen Witterungsbedingungen ist das Gartenatelier nun aber bis zum 16. Juli geöffnet – nach Terminvereinbarung und mit neuem Konzept. Dadurch kann die Künstlerin und leidenschaftliche Gärtnerin entspannt und in Ruhe auf die unterschiedlichen Interessen der einzelnen Besucher eingehen und die üppige Blütenpracht mit anderen Gartenfreunden teilen.

Kunst und Rosen im Garten von Brigitte Winter

Zu Beginn der Ausstellung melden sich, so Brigitte Winter, meist die Kenner der „Winter-Skulpturen“ an, die nach einem neuen Blickfang im Garten Ausschau halten. Über 50 handgefertigte Unikate hat die Deubacherin alleine im letzten Jahr entworfen, darunter auch eine weiblich-romantische Figur namens „Gelber Sommertraum“, die mittlerweile im Garten der Familie Miehle aus Willishausen steht. „Ich komme schon seit vielen Jahren in diesen wunderschönen Rosengarten, das tut meiner Seele einfach gut", erzählt Rita Miehle, die sich selbst als Künstlerin engagiert und auch heuer wieder im Gartenatelier zu Besuch ist.

Sobald die Temperaturen weiter ansteigen, besichtigen vor allem die Natur- und Blumenliebhaber die kleine, aber feine Gartenanlage in Klinker und Granit, die mit ihrem formalen Aufbau auf knapp 200 Quadratmeter ein Gefühl von Ruhe und Ordnung vermittelt – und alles bietet, was sich ein Gärtnerherz wünscht, beispielsweise vertieft angelegte Lauben unter Rosen, einen idyllischen Teich mit rauschendem Wasserfall oder einen plätschernden Springbrunnen mit Sitzgelegenheit.

Offenes Gartenatelier in Deubach

Andere entdecken erfreut den Garten ohne Rasen, bei dem pflegeleichte Bodendecker für feuchten Boden, saftiges Grün und zarte Blüten sorgen und dessen eher mediterrane Bepflanzung mit dem Klimawandel gut zurecht kommt: Kugelförmige Lavendelbüsche, kriechender Thymian und Rosen, die mit ihren tiefreichenden Wurzeln auch in Trockenperioden nicht gleich schlapp machen.

Bei einem entspannten Gespräch in der schattigen Laube erfährt man als Besucher, wie sich Veilchenblau, Rosarium Uetersen, Maria-Lisa, Bobby-James und Momo Sympathie – so heißen die reich blühenden Rosen – pflegen lassen. Beobachtet von „Flora, das Mädchen mit dem blauen Vogel“, einer lebensgroßen Frauenskulptur, die Sommer wie Winter über den Garten von Brigitte Winter wacht. (AZ)

Das „Offenes Gartenatelier – Kunst im Rosengarten“ kann täglich nach Terminvereinbarung bis Freitag, 16. Juli besucht werden. Zu finden ist der Garten in der Rehlingenstraße 11 in Deubach. Anmeldung unter Tel. 08238/959739 oder per Mail an brigitte.fc.winter@t-online.de.