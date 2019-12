03.12.2019

Die neue Diakonin ist trittfest und geduldig

Die dreijährige Vakanz ist zu Ende: Gabi Raunigk verstärkt die evangelische Kirchengemeinde Diedorf-Fischach. Welche Pläne sie hat

Von Tobias Karrer

Sechs Jahre lang hat Gabi Raunigk zusammen mit ihrem Mann Armin in Tansania gelebt und gearbeitet. Während Armin Raunigk für die Leitung des Diakoniezentrums in Faraja, ganz in der Nähe des Kilimandscharo gelegen, verantwortlich war, leitete sie das angeschlossene Ausbildungszentrum für Diakonie-Studenten aus dem ganzen Land und eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung.

Jetzt war es für das Ehepaar Zeit, nach Deutschland zurückzukehren, und Gabi Raunigk wird in der evangelischen Gemeinde Pfarrer Alan Büching als Diakonin verstärken. Nach drei Jahren Vakanz wird damit die zweite Pfarrstelle (0,5) der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Diedorf-Fischach „berufsübergreifend“ mit Gabi Raunigk besetzt.

Das Foto, das sie auch unsere Zeitung zur Verfügung stellt, zeigt sie mit einem Jungen und einer älteren Frau. Der Zwölfjährige sei mehrfach behindert und werde von seiner Großmutter gepflegt, erklärt Raunigk. Unter anderem habe sie während ihrer Zeit in Faraja einen Rollstuhl für den Jungen und für Kind und Großmutter eine Art Seminar organisiert. „Dabei wurde er komplett medizinisch durchgecheckt und die Oma im Umgang mit dem Kind geschult“, sagt die neue Diedorfer Diakonin.

Der Fall des Jungen ist nur ein Beispiel. Es habe zu ihren Hauptaufgaben gehört, gute Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit von Helfern, Betreuern und Organisationen zu schaffen.

Sechs Jahre in einem der ärmsten Länder der Welt gelebt und gearbeitet zu haben, erfülle einen mit großer Dankbarkeit. Man lerne, auch kleine Annehmlichkeiten, die in Deutschland selbstverständlich sind, wieder zu schätzen, erklärt Gabi Raunigk. Außerdem betont sie: „Man lernt Geduld mit dem Leben und seinen Mitmenschen.“ Einige Deutsche hätten es verlernt, geduldig zu sein. Vielfach sei der Druck oder Stress in der Gesellschaft „selbst gemacht“.

Über die Stelle in Diedorf hat sich das Ehepaar Raunigk sehr gefreut, denn auch vor Tansania lag Gabi Raunigks Lebensmittelpunkt schon in und um Augsburg. Aufgewachsen ist sie in Kissing und Gersthofen, zur Schule gegangen in Augsburg. Ihre Rückkehr nach Deutschland bedeutet für sie auch die Rückkehr zur Arbeit als Diakonin. Vor dem Einsatz in Tansania war sie schon in mehreren Gemeinden in Augsburg aktiv.

Gabi Raunigk weiß auch schon, was auf sie in den nächsten Monaten zukommt: „Dezember und Januar werde ich vor allem damit verbringen, ganz viele Menschen persönlich kennenzulernen.“

Für ihren Beruf sei es wichtig, Interessen, Lebensumstände und Bedürfnisse der Mitglieder ebenso wie deren Erwartungen an die Kirchengemeinde zu kennen. Danach gehe es daran, Projekte zu entwickeln. „Dabei bin ich offen für alles“, meint die Diakonin.

Der Einführungsgottesdienst für Gabi Raunigk fand am Sonntag in der Immanuelkirche in Diedorf statt. Beim Empfang bestand die Möglichkeit, mit der Diakonin ins Gespräch zu kommen.

