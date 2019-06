Drei Verletzte bei Gruppenschlägerei vor dem PM

Plus Unsere Sportredaktion verteilt wieder Schulnoten für die Klubs der Kreisklassen. Ein Überblick von Musterschülern, bösen Buben und Rekordergebnissen.

Herbertshofen

In Herbertshofen geht es vom Lohwald bis zum Hundekot

In Herbertshofen haben die Bürger viele Fragen und Anregungen für Bürgermeister Michael Higl. In Sachen Stahlwerk gibt es neue Informationen aber erst am 24. Juni.