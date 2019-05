16.05.2019

Einblicke in die Frühgeschichte

Archäologisches Heimatmuseum feiert 20-jähriges Bestehen

Das Erbe unserer Vorfahren ermöglicht Einblicke in frühere Kulturen und längst vergessene Lebensweisen. Gerade im Augsburger Land finden sich immer wieder Spuren der Menschen, die in den vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden hier lebten. Seit mittlerweile 20 Jahren zeigt das Archäologische Heimatmuseum Fundstücke aus alter Zeit, die in der Region entdeckt wurden.

Aus diesem Anlass wird am Internationalen Museumstag, Sonntag, 19. Mai, von 10 bis 17 Uhr dort ein Fest gefeiert. Eröffnet wird die Feier um 10 Uhr von Bürgermeister Karl Hörmann und Museumsleiterin Gudrun Nitsch.

Während der ganzen Zeit stellt die Augsburger Römergruppe Pedites singulares unter Jürgen Weber die spätrömische Zeit um 300 nach Christus vor. Es werden das Handwerk, das damalige Leben der zivilen Bevölkerung und Soldaten gezeigt. „Auch die Kinder kommen nicht zu kurz“, verspricht Museumsleiterin Gudrun Nitsch.

Nur bei schönem Wetter bietet Leo Schuster ab 11 Uhr Kutschfahrten an, und es können Esel gestreichelt werden.

Führungen durch das Archäologische Heimatmuseum werden um 11 und um 14 Uhr angeboten.

Bei Goldschmiedemeister Andreas Ziegelmayr können Duplikate von Museumsobjekten erworben werden. Er erzählt und zeigt den Besuchern auch Details von seiner Arbeit als Goldschmied.

Für Getränke sowie Speisen und Kaffee und Kuchen ist gesorgt. (lig)

