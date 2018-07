13.07.2018

Einmal um den Landkreis

Neue Serie beginnt am Wochenende

Einmal rund um den Landkreis wandern die Redakteure des Augsburger Landboten und der Schwabmünchner Allgemeine. Was sie unterwegs erleben, schildern sie ab morgen in einer großen Serie. Auftakt ist in der Wochenendausgabe.

Los geht die ungewöhnliche Reise der Grenzgänger in Gabelbachergreut in der Marktgemeinde Zusmarshausen – das ist der westlichste Ort im Landkreis Augsburg. Von dort führt die Route in Etappen ganz in den Süden nach Schwabmühlhausen. Entgegen des Uhrzeugersinns wandern die Grenzgänger aus den beiden Redaktionen dann wieder in den Norden, um schließlich zurück zum Startpunkt zu gelangen. (mcz)

