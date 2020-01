09.01.2020

Eltern sind gefragt

Mithilfe einer Umfrage soll Angebot der Familienbildung verbessert werden

Die Familienbildung des Landkreises unterstützt und berät Eltern in Fragen zu Erziehung und Alltagsfragen – mit Elternkursen, Vorträgen, Mütterfrühstück und Tipps zu Erziehungsfragen und einer Reihe weiterer Angebote. Um diese Hilfe zu verbessern und an die Bedürfnisse der Eltern anzupassen, führt das Amt für Jugend und Familie noch bis Ende des Monats eine anonyme Elternbefragung durch.

Diese richtet sich speziell an Eltern mit minderjährigen Kindern und findet in neun exemplarischen Landkreiskommunen statt. Eltern, die ihre Kinder in einer Kinderkrippe oder in einem Kindergarten betreuen lassen, erhalten über diese Einrichtungen einen Fragebogen. Ebenso können auch alle Eltern von Sechst- und Achtklässlern in den Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderzentren in diesen Gemeinden an der Befragung teilnehmen. Mit den Ergebnissen sollen die Angebote und Konzepte der Familienbildung im Interesse einer kinder- und familienfreundlichen Region auf die Bedürfnisse von Eltern angepasst werden.

„Ich hoffe, dass sich möglichst viele Eltern an der zehnminütigen Umfrage beteiligen und uns damit helfen, die Angebote im Bereich der Familienbildung noch weiter zu optimieren“, sagt Landrat Martin Sailer.

Insgesamt sind die Eltern von mehr als 15000 Kindern aufgerufen, sich an der Befragung zu beteiligen. Gleichzeitig findet eine Onlinebefragung statt, die sich an die Eltern der Schulkinder vor Ort richtet. (AL)

Bobingen, Dinkelscherben, Gersthofen, Königsbrunn, Meitingen, Neusäß, Schwabmünchen, Stadtbergen und Zusmarshausen