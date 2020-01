vor 56 Min.

Feuerwehr kauft Defibrillator

Das Gerät ist am Altenmünster Feuerwehrhaus angebracht und leicht zugänglich

Von Josef Thiergärtner

Im Mittelpunkt der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Altenmünster stand die Wahl der Kommandanten. Heinz Weindl und sein Stellvertreter Markus Schwarz wurden einstimmig von den aktiven Mitgliedern in ihren Ämtern bestätigt.

Mittlerweile leisteten 70 Aktive Dienst in der Wehr, berichtete der Kommandant. Erfreut zeigte er sich über fünf Neuzugänge bei der Jugendwehr, die mittlerweile 18 Mitglieder zählt. Neben 30 Übungsabenden wurde die Einsatzfähigkeit der Wehr in diesem Jahr auch von der Kreisbrandinspektion bei der routinemäßigen Besichtigung festgestellt.

Erfolgreich schlossen Jana Kraus, Andreas Weiß, Anna Zimmer und Corinna Zott die modulare Truppausbildung ab, Jürgen Urban nahm am Jugendwartlehrgang teil. Niklas Schmid und Stefan Zerhau absolvierten den Atemschutzlehrgang.

Die Wehr wurde im vergangenen Jahr zu 16 Einsätzen alarmiert, was insgesamt 228 Einsatzstunden entspricht. Darunter waren fünf Alarmierungen zu technischen Hilfeleistungen, fünf Verkehrsunfälle, zwei Brandeinsätze und drei Fehlalarme. Einmal wurde die Wehr zu einer Reanimation gerufen.

Damit bei diesen Einsätzen künftig sofort ein Defibrillator zur Hand sein kann, hat sich die Wehr entschieden, dieses oft lebensrettende Hilfsmittel auf eigene Kosten zu erwerben. 2500 Euro investierte der Verein für den Defi, der an der Außenseite des Gerätehauses angebracht und für alle Bürger leicht zugänglich ist.

Über die vielseitigen Aktivitäten des nunmehr 240 Mitglieder starken Vereins berichtete Vorsitzender Jürgen. Mit dem Brauchtum des Wasservogels am Pfingstmontag, dem Sommerfest am Bauhof, der Bewirtung beim Martinsumzug oder der Beteiligung beim Adventsmarkt leistet der Verein einen großen kulturellen Beitrag in der Gemeinde. Das Ferienprogramm mit Schlauchbootfahrten auf der Zusam fand ebenso großen Zuspruch.

Zum Ende der Veranstaltung wurden langjährige Mitglieder ausgezeichnet. Für 30 Jahre aktive Dienstzeit: Michael Schiwek. Für 40 Jahre aktive Dienstzeit: Günter Zott. 40 Jahre Mitglied: Manfred Engelmann, Dietmar Emmert. 45 Jahre Mitglied: Wolfgang Tausend, Johann Hoppe, Bernhard Anlauf. 50 Jahre Mitglied: Siegfried Walter, Edwin Lader. 55 Jahre Mitglied: Fridolin Schmid, Alois Rösch, Josef Schrögmeier. 60 Jahre Mitglied: Ehrenkommandant Heinz Kruger, Ehrenmitglied Hermann Rieger, Konrad Roball, Erwin Behner. 70 Jahre Mitglied: Ehrenvorsitzender Josef Schwarz.

