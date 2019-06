vor 17 Min.

Filmmusik: mal berührend, mal fulminant

Neusässer Gymnasiasten zeigen beim Sommerkonzert ihr musikalisches Können auf vielerlei Weise. Was besonders viel Applaus bekam

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Ein Sommerkonzert einer Schule zeigt, dass es in schnellen Schritten auf das Schuljahresende zugeht. Dass am Justus-von-Liebig- Gymnasium nicht nur Mathe, Physik und Sprachen an vorderster Stelle stehen, sondern auch den schönen Künsten großer Raum eingeräumt wird, wurde wieder deutlich. „So klingt Liebe zur Musik“, möchte man angesichts des von den drei Musiklehrern Studiendirektorin Veronika Wersin, Studienrätin Virginia Götze und Oberstudienrat Stefan Kellermann, ausgewählten Programms, ausrufen.

Die Besucher in der Stadthalle durften ein Konzert erleben, das unter dem Motto „Filmmusik“ stand. Dieses wurde von den Chorklassen mit dem bekannten Volkslied „Es, es, es und es“ eröffnet. Mit „Chim Chim Cher-ee“ aus Mary Poppins und „A Million Dreams“ aus dem Film „The Greatest Showman“, begeisterten die jüngsten Musikanten der Schule sogleich die Cineasten unter den Gästen. Mit „If I Open the Door“ und einem kräftigen „Viva la Musica“ verabschiedeten sie sich unter kräftigem Applaus.

Eine Besonderheit bietet stets Virginia Götze mit ihrer Percussiongruppe. Diesmal stellten sie sich mit dem von ihr komponierten Stück „Münzrunde“ vor, bei der mit vielerlei Münzen rhythmisch geklopft, sie aneinander gerieben und über den Tisch gezogen wurden. Die Musiklehrerin mit großem Enthusiasmus mitten in der Gruppe. „Why So Serious“ hieß der weitere Titel der Percussiongruppe, für den Schülerinnen sogar extra E-Bass und Schlagzeug gelernt hatten. So „serious“ war der Titel keineswegs, im Gegenteil, das Publikum spendete Extra-Applaus für eine unterhaltsame Vorführung.

Steht Mozart auf dem Programmzettel, so ist das eigentlich immer eine große Freude. Das Kammerorchester unter Musiklehrer Stefan Keller, brachte die Serenade in C-Dur, KV 439b auf beeindruckende Weise dar. Auch wenn eine Serenade eigentlich im Freien gespielt werden sollte, werden die Streicher das Stück keineswegs „vergeigen“, scherzten die Moderatoren Dominic Blümelhuber und Samuel Frühwald. Im Gegenteil, die jungen Musiker und ihr Lehrer, boten für eine kleine Weile am Ende eines heißen Tages etwas ruhige Abkehr vom Alltag.

Mit dem Liebeslied „Abschied vom Walde“, von Felix Mendelssohn, Text von Eichendorff begann der Kammerchor, weiter ging es mit einem jazzigen Stück „Speak Softly, Love“ aus dem Film „Godfather“, das der ehemaligen Musiklehrer der Schule und ausgewiesener Jazzspezialist, Reinhold Bauer, als Gast auf dem Klavier begleitete. Volkslied ist nicht veraltet, machte der Große Chor zunächst mit zwei Volksliedern deutlich. Mit „Dindirindin“ kam der Große Chor den Zuhörern zunächst „spanisch“ vor.

Große Begeisterung rief die Interpretation „Schindlers Liste“ des bekannten Filmkomponisten John Williams hervor. Insbesondere das berühmte Geigensolo, gespielt von Stefan Kellermann, berührte. Zu zeigen, dass der Chor auch über viele tolle Männerstimmen verfügt, war Veronika Wersin ein Anliegen. Für „When You Believe“ holte sie einmal unter großem Applaus ihre Sängerriege ganz nach vorn.

Und dann war es so weit: Wohl jeder hatte sich schon auf „The Lazy Tones“, die Big Band des Justus-von-Liebig-Gymnasiums gefreut, die wieder zur Hochform auflief. Vom Soul Bossa Nova bis hin zu mitreißenden Märschen, unterstützt vom Kammerorchester, zeigten sie eine Bandbreite ihres Könnens. Stimmgewaltig war Steffi Schreiber, aus den Reihen der Bläser, die an diesem Abend mit „Can You Feel the Love Tonight“ aus dem Musical „König der Löwen“, prachtvolle gesangliche Unterstützung bot. Für die Zugabe standen letztlich alle Musizierenden gemeinsam mit „Gabrielas Song“ auf der Bühne und boten einen fulminanten Abschluss.

Themen Folgen