vor 20 Min.

Fischacher Hilfe für Obdachlose

Die Marktgemeinde schafft Raum für bis zu vier Wohnsitzlose

Wenn es draußen kalt wird und die Minusgrade klettern, ist jeder froh über warme vier Wände. Doch die hat nicht jeder. Obdachlose haben es dann besonders schwer. Die Marktgemeinde hat jetzt vorgesorgt und Platz für bis zu vier Wohnsitzlose geschaffen.

Obdachlosigkeit ist für die Marktgemeinde kein Fremdwort. In der Vergangenheit hatte sie immer wieder mit Wohnsitzlosen zu tun. Doch eigene Räume für diese Menschen fehlten bislang. „Wir mussten sie mit großem Kostenaufwand in Gasthäusern vor Ort unterbringen“, informierte Bürgermeister Peter Ziegelmeier in der letzten Bauausschusssitzung des Marktgemeinderats.

Nun hat die Kommune Vorsorge und eine grundsätzliche Regelung getroffen. In der Hauptstraße mietete sie im zweiten Stockwerk eines Gebäudes Räume an. „Wir haben die Wohnung auf die Belange dieses Personenkreises umgestaltet“, berichtete Geschäftsstellenleiter Rudolf Thoma. Das heißt: Den Obdachlosen werden zwei Zimmer mit Aufenthaltsraum sowie Küche und Toilette angeboten. Die zwei Zimmer sind jeweils mit zwei Stockbetten ausgestattet. „So können wir bis zu vier Personen unterbringen“, erklärte Thoma. Mit den Obdachlosen werde bei Belegung eine Unterbringungsvereinbarung geschlossen.

Derzeit ist die Unterkunft mit einer Person belegt. Mit einer Zweiten sei man im Gespräch, so Thoma weiter. Aus dem Marktgemeinderat kam die Frage, wie bei Stockbetten in einem Raum die Geschlechterzugehörigkeit gelöst werde. „Das müssen wir noch regeln“, sagte der Bürgermeister. (rusi)

Themen folgen