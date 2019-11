vor 53 Min.

Flüchtlinge brauchen Schlafsäcke

Rotes Kreuz bittet um Sach- und Geldspenden

Die BRK-Kreisverbände Augsburg-Stadt und Augsburg-Land wollen Flüchtlingen in Bosnien helfen. Im November startet erneut ein Hilfstransport. Die Kreisverbände bitten deshalb um Spenden von Schlafsäcken, neuwertig oder hygienisch einwandfrei. Schlafsackspenden können in den Rot-Kreuz-Läden in Augsburg-Göggingen, Pfersee, Lechhausen, Oberhausen, Bobingen und Gessertshausen abgegeben werden.

Aufgrund eines aktuellen Hilfeersuchens des Roten Kreuzes von Bosnien-Herzegowina zur Bewältigung der Flüchtlingssituation in ihrem Land führt Günther Geiger im November einen vierten Hilfstransport durch. Der Leiter des „Kompetenzzentrums für die Internationale Arbeit“ im Bayerischen Roten Kreuz hat seit November 2018 bereits drei Konvois mit Hilfsgütern durchgeführt. Wichtig ist der momentane Zweck, denn aktuell werden Schlafsäcke und Winterkleidung für Männer, Frauen und Kinder benötigt. Andere Sachspenden müssen aussortiert werden.

Die Situation in den Flüchtlingslagern in Bosnien-Herzegowina und vor allem im Bereich um die Stadt Bihac ist unverändert dramatisch und verschärft sich durch den Winter. Für diesen Einsatz besteht ein Spendenkonto: VR-Bank Handels- und Gewerbebank, BIC: GENODEF1MTG, IBAN: DE61 7206 2152 0100 0909 99, Kennwort: „BRK-Internationale Hilfe“. (AL)