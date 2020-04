06.04.2020

Freude über Feuerwehrhausumbau

Wehr aus Langenreichen rückt mit anderen Ortsteilfeuerwehren aus

Erstmals nach dem Umbau hat die Jahreshauptversammlung (JHV) der Freiwilligen Feuerwehr Langenreichen im Dachgeschoss des neuen Feuerwehrhauses stattgefunden.

Der Umbau war auch Thema im Rückblick des Ersten Vorsitzenden Michael Egger. In 16 Monaten Bauzeit wurden 1850 geleistete Arbeitsstunden dokumentiert. Die Abrissarbeiten im Juni 2018 legten zunächst weite Teile des Feuerwehrhauses in Schutt, bereits im Oktober sei der neue Dachstuhl aufgebaut worden, bevor alle Gewerke an den Start gingen.

Anfang 2019 war der Dreck beseitigt, Malerarbeiten begannen, und die Räume erhielten ihr neues Mobiliar. „Wir haben etwas geschaffen, worauf wir stolz sein können“, fasste der Vorstand zusammen.

Erster Kommandant Matthias Fay gab einen Überblick zur aktiven Mannschaft, die aus 19 Atemschutzgeräteträgern, zehn Gruppenführern, zehn Maschinisten und sechs Leitern einer Wehr besteht. Aktive Damen gibt es nicht, was sich ändern soll. Die Feuerwehrjugend, in der es drei aktive Frauen gibt, soll den Anfang machen.

Ausgerückt ist die Feuerwehr zu neun angeordneten Einsätzen und zu weiteren neun Einsätzen, die teilweise bereits im Zuge des Pilotprojekts der Ausrückegemeinschaft angefallen sind. Dies bedeutet für die Wehr in Langenreichen, dass sie tagsüber alarmiert wird, wenn in Meitingen, Erlingen und Herbertshofen ein Alarm aufläuft. Diese gemeinschaftliche Alarmierung soll dazu dienen, tagsüber die benötigte Mannstärke in der Marktgemeinde zu gewährleisten.

Auf diese Tatsache wird auch das Übungsprogramm der Langenreicher Wehr stärker abzielen, so Fay: „Die Übungen sollen angepasst werden, da tagsüber kein Gruppenführer der Langenreicher Wehr im Ort ist.“ Mithilfe eines Einsatzablaufplanes möchte Fay seine aktive Mannschaft dafür rüsten, selbstständig zu einem Einsatzort ausrücken zu können, um sich dann vor Ort einem Gruppenführer einer anderen Ortsteilwehr anzuschließen.

Zudem schlug Fay den anderen Vereinsvorständen, die bei der Versammlung zu Gast waren, eine gemeinsame Jugendarbeit im Ort vor. Bei einem Treffen der Ortsvereine könnten ein gemeinsames Konzept und ein gemeinsamer Flyer entstehen, so Fay. Seine Intention: „Nur durch gemeinsame Arbeiten können kleinere Vereine in den Ortsteilen zukünftig bestehen.“ (AL)

Anmerkung der Redaktion: Die Veranstaltung fand statt, bevor die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie in Kraft traten.

