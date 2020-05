vor 54 Min.

Gabelstapler verletzt Radfahrer bei Hennhofen

Ein Radfahrer blieb am Donnerstag bei Hennhofen an der Gabel eines Gabelstaplers hängen und stürzte. Dabei zog er sich mehrere Prellungen zu.

Am Donnerstag gegen 11.28 Uhr wurde ein Gabelstapler in Hennhofen einem Radfahrer zum Verhängnis. Der Gabelstaplerfahrer wollte vom Grundstück "Am Riedl" auf einen Feldweg fahren. Dort kam ihm ein Radfahrer entgegen, dem er Vorfahrt gewähren wollte. Er hielt an, doch seine Gabel ragte laut Polizei etwa 25 cm auf den Feldweg hinaus.

Der Radfahrer blieb daran hängen und stürzte. Er zog sich mehrere Prellungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg eingeflogen. (AZ)