Radfahrer stürzt beim Bremsen in Holzhausen

Ein 58-Jähriger verliert das Gleichgewicht und stürzt vom Rad. Mit einer Verletzung an der Schulter muss er ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Verletzt hat sich ein Radfahrer bei einem Sturz am Sonntag in Holzhausen. Der 58-Jährige war gegen 15.20 Uhr auf dem Radweg entlang der Staatsstraße 2036 vom Peterhof in Richtung Gersthofen unterwegs.

In der Ortschaft Holzhausen wollte der Mann laut Polizei an der Einmündung Kaffeeberg abbremsen. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte. Er verletzte sich an der Schulter und musste mit dem Krankenwagen zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. (thia)