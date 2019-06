00:32 Uhr

Gemeinsam fürs Vereinszentrum

Neumünster: Dorffest mit Patrozinium

Bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins Vereine Neumünster gab es eine Rückschau und einen Ausblick. Mitglieder sind sieben Ortsvereine – Feuerwehr, Sport-, Schützen-, Theater- und Gartenbauverein, Historische Dorfgemeinschaft und Skiclub. In erster Linie ist der Förderverein für Erhalt und Instandsetzung des Vereinszentrums zuständig. Auch die Gestaltung des Dorffestes ist seine Aufgabe. Erlöse werden für das Vereinszentrum angespart. Die Nahwärmeversorgung für das Heim ist angeschlossen, und die Photovoltaikanlage sei eine sehr positive Investition, so Vorsitzender Erich Pux. Sie erbringe jedes Jahr mehr Stromeinnahmen, als errechnet wurde. Für die Zukunft erinnerte er an das Dorffest mit Patrozinium am Sonntag 21. Juli, mit allen Ortsvereinen. Die Jagdgenossenschaft spendiert ihren Mitgliedern wieder einen Essensgutschein. Der erste gemeinsame Ausflug der Ortsvereine erbrachte nicht die erhoffte Resonanz und sei weiterhin fraglich. Anders der Faschingsball: Er sei jetzt fester Bestandteil im Jahresprogramm. (fmi)

