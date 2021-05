Entspannte Stunden zwischen Rosen: Künstlerin öffnet wieder ihren Garten

Jedes Jahr zur Rosenblüte öffnet die Künstlerin Brigitte Winter in Deubach ihr Gartenatelier. Das funktioniert mit neuem Konzept auch in Zeiten einer Pandemie.

Einen blühenden Rosengarten genießen, eine Stunde Auszeit in einem duftendenden Paradies ganz für sich allein, ohne die Menschenmassen, die normalerweise immer dort zu finden sind, wo es schön ist - das ist das Angebot, das die Skulpturen-Künstlerin Brigitte Winter ihren Besuchern auch in diesem Juni unter dem Titel „Kunst im Rosengarten“ wieder macht, nachdem ihr neues Konzept im vergangenen Jahr bei den Besucherinnen und Besuchern so gut ankam.

Zu Besuch im Rosengarten

Vom 7. Juni bis zum 7. Juli, zur Zeit der Hauptrosenblüte, können Kunstfreunde nach Terminvereinbarung ihr Gartenparadies besuchen und sich an allem erfreuen, was der formal gestaltete Rosengarten in der Rehlingenstraße 11 in Deubach zu bieten hat. Entspannt und mit Muße können die Besucherinnen und Besucher nach neuen Skulpturen Ausschau halten, sich mit der erfahrenen Rosengärtnerin über Gartenanlage und -pflege auszutauschen und besondere Wünsche und Interessen ansprechen.

Lavendel, Thymian und Springbrunnen ergänzen Garten

Von einer halbrunden Bank, im Schatten der üppig blühenden historischen Rose Maria Lisa, die unzählige Bienen und Hummeln anlockt, streift der Blick des Besuchers über den südlichen Garten, dessen Mittelpunkt ein großer, runder Springbrunnen bildet. Kugelförmig geschnittene Lavendelbüsche schaffen mediterrane Atmosphäre, den Boden bedeckt kriechender Thymian, der gleichzeitig als Bienenweide und Schutz vor Trockenheit fungiert. Das leise Plätschern der Wasserfontäne und das Summen der Insekten vermitteln ein Gefühl von Ruhe und Entspannung. Gegenüber spannen sich Blütengirlanden in weiß und rosa. Es sind die altbewährten Ramblerrosen Bobby James und Albertine, die die Pergola an der Terrasse beschatten und einen betörenden Apfelduft verströmen. Begleitet vom Brummen der Hummeln kann man hier in Kunstbüchern stöbern, in denen Brigitte Winter Jahr für Jahr ihre Werke dokumentiert.

Der Rosengarten von Brigitte Winter in Deubach ist formal angelegt. Zur Hauptblütezeit der Rosen ist er nach Anmeldung auch für Besucher geöffnet. Foto: Brigitte Winter

Ein breiter, geklinkerter Weg, gesäumt von „Veilchenblau“, einer historischen Ramblerrose und den leuchtend roten Kaskadenrosen Momo, führt in den Schattengarten, wo sich ein rauschender Wasserfall in einen Weiher ergießt, der von Funkien und Taglilien gesäumt wird. Auch hier lädt eine vertieft angelegt, schattige Pergola, umrankt von Pfeifenwinden, Waldreben und der historischen Rose Albertine zum Verweilen ein.

Zu sehen sind auch die Skulpturen der Künstlerin

In diesem Ambiente präsentiert die Künstlerin ihre neuen Skulpturen - Unikate, die in Farbe und Form mit der umgebenden Natur harmonieren und den Garten zum Gesamtkunstwerk werden lassen. „Es macht mir Freude, die schönste Zeit im Garten mit Gleichgesinnten zu teilen und die positiven Rückmeldungen meiner Besucher motivieren mich seit fast zehn Jahren immer wieder aufs Neue, mich darauf einzulassen", meint Brigitte Winter, „da ist geteilte Freude wirklich doppelte Freude.“

Der Garten von Brigitte Winter in Deubach ist zur Rosenblüte ein echtes Gartenparadies. Ein Springbrunnen spendet kühle Frische. Foto: Brigitte Winter

Info: Der Rosengarten von Brigitte Winter ist in diesem Jahr zugänglich von Montag, 7. Juni, bis Mittwoch, 7. Juli, Rehlingenstraße 11 in Deubach. Anmeldung per E-Mail an brigitte.fc.winter@t-online.de oder telefonisch unter 08238/959739.

