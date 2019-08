00:31 Uhr

Günther Theiss feiert den 90. Geburtstag

Seinen 90. Geburtstag feierte der in Hermannsdorf (Siebenbürgen) geborene Günther Theiss. „Mein Leben war immer von Arbeit geprägt. Urlaub war für mich immer ein Fremdwort. Beruf und das häusliche Familienleben standen im Vordergrund“, sagt der Jubilar, der in Waltershofen lebt.

Günther Theiss erblickte als zweites von vier Kindern des Ehepaares Franz und Katharina Theiss im rumänischen Hermannsdorf das Licht der Welt. Nach Beendigung seiner Schulzeit lernte er den Beruf des Kachelofenbauers. Bei einer Veranstaltung in seinem Heimatort lernte Günther Theiss Katharina Schuster kennen und lieben und heiratete sie 1956 in der evangelischen Kirche in Hermannsdorf. Im Laufe der Ehejahre kamen die beiden Kinder Harald und Hannelore zur Welt. Mittlerweile bereichern drei Enkelkinder, Andrea, Petra, Sabine sowie Urenkel Jonas das Familienleben. Im Jahre 1981 wanderte der Jubilar ohne Familie nach Augsburg aus. Ein paar Jahre später folgten auch die weiteren Familienangehörigen. 1986 kaufte sich Günther Theis gemeinsam mit seiner Tochter Hannelore und Schwiegersohn Harald Lorenz im Waltershofener Forellenweg ein Eigenheim. Bis zu seinem Ruhestand war er in mehreren Kachelofenbaufirmen beruflich tätig. Mit dem Alter traten immer mehr gesundheitliche Probleme auf – beispielsweise beim Treppensteigen – und deshalb beschloss der Jubilar 1999, im Alter von 70 Jahren, ein neues Haus in der Rosenstraße zu bauen, in dem er heute mit seiner Tochter Hannelore und deren Ehemann Harald lebt. Ein schwerer Schicksalsschlag traf Günter Theiss 2005, als er seine Ehefrau Katharina und auch sein Sohn Harald starben. „Ich kann jedoch nicht klagen, denn meine Tochter Katharina pflegt und versorgt mich täglich, so gut es geht, wofür ich ihr auch sehr dankbar bin“, sagt der 90-jährige mit Blick auf seine Tochter und lächelt. Zu den Gratulanten gehörte neben der Familie und Nachbarn Meitingens Zweiter Bürgermeister Werner Grimm, der Glückwünsche der Marktgemeinde überbrachte. (peh)

