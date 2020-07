vor 18 Min.

Heiraten unter freiem Himmel: In Kutzenhausen geht das jetzt

Wegen Corona haben viele Brautpaare ihre Hochzeit 2020 abgesagt. In Kutzenhausen kann man jetzt unter freiem Himmel heiraten.

Plus In Kutzenhausen stehen nun zwei Plätze für Brautpaare zur Verfügung. Welche Auswirkungen Corona auf Trauungen im Landkreis hat und was Verliebte wissen müssen.

Von Siegfried P. Rupprecht

Was hat ein Bauwagen des Waldkindergartens, Heiraten im Freien und kommunale Verkehrsüberwachung miteinander zu tun? Alle drei Themen standen auf der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung. Und jeder Punkt für sich entfachte im Gremium eine ausführliche Diskussion.

Los gingen die Debatten mit dem Antrag des Vereins Blätterdach auf Übernahme der Anschaffungskosten eines gebrauchten Bauwagens für den Waldkindergarten. Vereinsvorsitzende Judith Schneider teilte dem Gremium mit, dass zur Durchführung der Kinderbetreuung mittlerweile ein Waldstück in der Nähe des Aystetter Wegs in Rommelsried gefunden worden sei.

Betreuung im Waldkindergarten an fünf Tagen in der Woche

Gestartet wird das Projekt demnächst an zwei Vormittagen mit jeweils eineinhalb Stunden. Ab September soll sich eine Waldspielgruppe für Kinder ab zwei Jahren anschließen. Ziel sei, die Betreuungseinrichtung an fünf Tagen in der Woche anzubieten, erläuterte Schneider. Die Nachfrage dazu sei bereits sehr hoch.

Zur Verwirklichung benötige der Waldkindergarten dazu einen Bauwagen, informierte Bürgermeister Andreas Weißenbrunner. Die Kosten dazu liegen bei 10.000 Euro. Diese Summe umfasst den Wagen, aber auch das Material für Umbaumaßnahmen und die Installation einer Gasheizung.

Welche Auswirkungen hat Corona auf Trauungen?

Diskutiert wurde dabei, ob der Bauwagen dem Verein überlassen werde oder im Eigentum der Gemeinde bleibe. Das Gremium entschied schließlich, dass der Verein für den Bauwagen die gewünschte Summe erhalte. Sollte er sich in den nächsten fünf Jahren jedoch auflösen, gehe das Gefährt in das Eigentum der Gemeinde über. Zudem erteilte der Gemeinderat dem Verein die Erlaubnis, das Vereinsheim in Rommelsried als Ausweichraum für seine Eltern-Kind-Gruppen zu nutzen, wenn das Wetter einen Aufenthalt im Wald nicht zulasse.

Weiter teilte Bürgermeister Andreas Weißbrunner mit, dass in der Verwaltung, auch unter dem Aspekt der Corona-Pandemie, vermehrt Anfragen nach standesamtlichen Trauungen unter freiem Himmel eingehen. Welche Orte für eine derartige Trauung infrage kommen, entscheide der Gemeinderat. „Es muss sichergestellt werden, dass dem Standesbeamten für den Ort das Hausrecht zustehe und eine ordnungsgemäße und störungsfreie Vornahme seiner Amtshandlung möglich und der Platz öffentlich zugänglich sei“, erklärte Weißenbrunner.

Brautpaare können jetzt bei der Gemeindehalle und im Atrium heiraten

Aus dem Gemeinderat kamen unter anderem Vorschläge wie ein idyllisches Waldstück oder auch das Freibad. Bei Letzterem vermisste der Bürgermeister allerdings den festlichen Charakter. Die Gemeinderäte sprachen sich schließlich für das Atrium sowie den Vorplatz bei der Gemeindehalle aus. Außerdem einigten sich die Räte darauf, dass Brautpaare, die eine Trauung im Freien wünschen, angehalten werden, sich selbst um Bestuhlung, Trauungstisch und Dekoration zu kümmern.

Ebenfalls eine Entscheidung traf das Gremium zum Thema kommunale Verkehrsüberwachung. Einstimmig lehnte es diese Möglichkeit ab. Das Thema kam auf die Agenda, weil sich verstärkt Bürger im Rathaus meldeten, die sich über Autofahrer mit erhöhten Geschwindigkeiten in den Ortsteilen Maingründel und Buch beklagten. Die Gemeinde sei berechtigt, kommunale Geschwindigkeitsüberwachungen durchzuführen, schilderte der Bürgermeister. Dazu würde in der Regel der Dienst einer privaten Firma, deren Tätigkeit laufend von einem fachkundigen Gemeindemitarbeiter überwacht werde, in Anspruch genommen. Doch von dieser Vorgehensweise wollte der Gemeinderat nichts wissen.

