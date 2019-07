Highland-Games wurden verschoben

Bergfest in Auerbach wird wegen des schlechten Regens kommendes Wochenende vollendet.

Die Highland Games sollten am Sonntag ein Höhepunkt des Bergfestes in Auerbache werden. Wegen der schlechten Wetterprognosen und der heftigen Regen am Vormittag wurden sie allerdings von den Organisatoren verschoben. Die Games sollen nach Informationen unserer Zeitung nun am kommenden Wochenende nachgeholt werden. (lig)