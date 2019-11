21.11.2019

Hobbyfreunde stellen aus

Verkaufsschau in Meitingen dient gutem Zweck

Am Samstag, 23., und Sonntag, 24. November, zeigen die Meitinger Hobbyfreunde, was sie können. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr präsentieren sie im Rathaus mit viel Freude gemachte Kunst.

Gezeigt wird eine Vielfalt von Holzarbeiten, Krippen, Schmuckstücke, Malarbeiten in Aquarell, Acryl und Öl sowie auf Seide, Papier und Holz. Dabei kann man den Künstlern bei der Arbeit auch über die Schulter schauen. Es findet auch wieder ein Sonderverkauf verschiedenster Kunstwerke für einen guten Zweck statt. Er kommt dem Kinderheim in Baschenegg sowie der Aktion „Sternstunden“ des Bayerischen Rundfunks zugute. Die Vorsitzende Anne Herbst erklärt, dass die Ausstellung sehr beliebt sei. Dabei könnten sich Interessierte Anregungen für ein neues Hobby holen.

Am Samstag und Sonntag ist täglich ab 12 Uhr eine Modell-Eisenbahnausstellung des Holzwinkel-Modell-Bahn-Clubs im Bürgersaal zu sehen. Des Weiteren haben mehrere Mitgliedsgeschäfte der Wirtschaftsgemeinschaft (WG) Meitingen am Samstag, 23. November, unter dem Motto „Bären-Samstag“ bis 18 Uhr geöffnet. Dabei können Shoppingfreunde so manches Schnäppchen für den Winter und für Weihnachten machen. (peh)