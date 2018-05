vor 49 Min.

Im Bürgersaal kann im Herbst gefeiert werden

Zeitplan und Kostenplan im Rahmen. Wenn nur mehr Handwerker Zeit hätten.

Von Karin Marz

Wie der neue Bürgersaal nach Fertigstellung aussehen wird, ist schon gut zu erkennen. Vor knapp einem Jahr fiel der Startschuss der Bauarbeiten, um aus dem leerstehenden, ehemaligen Raiffeisenlagerhaus einen Bürgersaal zu machen. Für diesen Umbau wurde eine Investitionssumme von 1,25 Millionen Euro veranschlagt, für die es von der Regierung von Schwaben Fördergelder in Höhe von 810 000 Euro gibt.

Bis das Gebäude am 20. und 21. Oktober eingeweiht werden kann, ist vor allem noch der Innenausbau zu erledigen. „Die zuvor erstellten Baugrunduntersuchungen und Schadstoffgutachten waren alle in Ordnung. Daher haben wir während der Bauarbeiten keine bösen Überraschungen erlebt.

Herzstück des Gebäudes ist der große Saal, der Sitzplätze für maximal 180 Gäste bieten soll. Die große Glasfront in Zick-Zack-Form ist bereits angebracht und auffällig ist vor allem die alte Balkenkonstruktion an der Decke. Die Balken wurden, so Jungwirth-Karl, gebürstet und geschliffen und zeigen den Charme des alten Lagerhauses.

Erste Fördersumme schon ausbezahlt

Derzeit sind die Elektroarbeiten sowie das Anbringen der Außenverkleidung in vollem Gange und als nächsten Schritt erfolgt der Einbau des Estrichs. Vor allem durch die fachliche Unterstützung unseres Gemeinderats Johannes Kerler bei den Planungen für die Elektroinstallation konnte die Gemeinde schon viel Geld einsparen, sagt die Bürgermeisterin. Aufwendig war hingegen die Verkleidung der vorhandenen T-Träger aufgrund der Brandschutzmaßnahmen. Jungwirth-Karl berichtet, dass es schwierig sei, Handwerker und auch die benötigten Materialien zu bekommen. „Die großen, runden Lampen für den Saal sind derzeit einfach nicht lieferbar.“ Trotzdem, so sagt sie, seien alle Bauarbeiten, die von einem Architekturbüro koordiniert werden, voll im Zeitplan. Auch der Kostenrahmen sei bis jetzt noch nicht überschritten worden und eine Kreditaufnahme ist nicht nötig. 647700 Euro hat die Gemeinde bereits für die Umbauarbeiten ausgegeben und im Gegenzug hierfür 275000 Euro Fördersumme ausbezahlt bekommen.

Schade findet die Bürgermeisterin, dass es bis auf die Abbrucharbeiten so gut wie kaum möglich sei, Eigenleistung zu erbringen. „Da wir Fördergelder erhalten, müssen wir alles ausschreiben.“ Bei den Außenarbeiten hofft die Bürgermeisterin, dass Privatpersonen mithelfen können.

Sinn und Zweck des Bürgersaals ist es, so Jungwirth-Karl, dass die Gemeinde den Bürgern die Möglichkeit geben will, ihre persönlichen Feste wie Geburtstage, Hochzeiten und Taufen hier im Ort feiern zu können. „Begrüßen würde ich es aber auch, wenn sich eine Theatergruppe wieder im Ort bilden würde, Musik- und Tanzveranstaltungen oder vielleicht sogar Kleinkunst den Saal nutzen würden.“

Ein Defizit wird bleiben

Dass der Saal kostendeckend sein wird, davon geht die Gemeinde allerdings nicht aus. „Da wir keinen Verein haben, der sich um den Betrieb des Bürgersaals kümmert, müssen wir als Gemeinde dafür gerade stehen,“ erklärt Jungwirth-Karl. Als jährliche Unterhaltskosten veranschlagt die Gemeinde 20000 Euro, wobei hier Personalkosten von 10800 Euro eingerechnet sind. „Wie hoch der Energiebedarf für Strom und Heizung letztendlich sein wird, können wir im Augenblick nur schätzen. Alles, was wir an Einnahmen durch Veranstaltungen haben, kann davon abgezogen werden.“ Von einem Defizit in Höhe von 40 Prozent der Unterhaltskosten geht die Gemeinde aus. Die Kosten für die Finanzierung des Umbaus sind hier allerdings nicht berücksichtigt.

Geplant ist es, für den Saal einen Mitarbeiter einzustellen, der sich um das Gebäude und alle organisatorischen Arbeiten für die Vermietung kümmert. Nutzer des Saals müssen dann eine Nutzungs- und Reinigungspauschale bezahlen.

