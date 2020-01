06:00 Uhr

In Altenmünster erfreut das Theater im Theater das Publikum

Im Sportheim Zusamzell wird gerade eine tolle Komödie gezeigt. Auf der Bühne geht es zu wie im Ameisenhaufen.

Von Michaela Krämer

Mit dem Theaterstück „Theater“ von Erfolgsautor Peter Landstorfer hat die Theatergruppe des TSV Zusamzell-Hegnenbach eine echte Rakete gezündet. Einen ganz besonderen Blick hinter die Kulissen kann das Publikum dabei werfen. Es geht um eine Laienschauspielgruppe, die anders will als ihr Regisseur. „A so a Blödsinn! Theater muss lustig sein, das weiß ich, ich bin immerhin der Regisseur!“ Außer sich ist jedenfalls Wirt und Regisseur Simon Wallner – energisch gespielt von Dietmar Langer. Er versteht die Welt nicht mehr. Bei Bier und Brotzeit präsentiert der Leiter der örtlichen Laienspielgruppe wie immer einen „richtigen Schenkelklopfer“, wie er sagt. Nebenbei muss er sich noch um eine Trauergesellschaft im Nebenraum kümmern, bei der es schon recht feuchtfröhlich zugeht. „Mit Fleiß hot er si heit eingrob’n loss’n. Ausgerechnet am Ruhetag!“, schimpft Wallner.

Die Schauspieler fordern etwas Anspruchsvolles

Es geht um „Die grobe Zenz von Dampfing“, die er seiner Theatergruppe für die diesjährige Aufführung vorschlägt. Ein Stück mit Dynamik und Niveau, wie er sagt. Nichts zu machen. Denn die Spieler meutern und wollen diesmal etwas Anspruchsvolles. Petra Teinitzer als Paulhuberin will auf keinen Fall wieder die „Blede“ spielen, Kuni Tretter als Kirchenchorleiterin Cäcilie Raffl möchte mehr Einsätze, und Steffi Link als Magdalena Faßbinder hat es mittlerweile satt, immer die jugendliche Liebhaberin zu sein. Helene Langer in der Rolle der Gastwirtin will endlich einmal eine tragende Rolle haben.

Angeführt vom Großbauern Franz Dufterer (Paul Brandl) und seiner Tochter Resi (Jessica Renner) hat die Schauspielgruppe bereits das Textheft für das Heimatdrama „Der Austrag“ beschafft. Nachdem sich Wallner umstimmen lässt, werden Zweifel laut, ob er dafür als Regisseur überhaupt geeignet ist. Also haben sie professionelle Unterstützung mit Elisabeth Wisshofer (Lisa Käßmair) geholt und sie, um Wallner nicht zu kränken, als Regie-Gehilfin vorgestellt. Genügsamer ist der Schneider und Kassenwart, dargestellt von Herbert Biberacher.

Freibier muss genügend vorhanden sein

Für ihn ist nur wichtig, dass genügend Freibier da ist. Ab und zu glänzt er als Dichter: „Der Schöberl sprach den Epilog, so manches Ei zur Bühne flog.“ Nur Bauer Alois Treichtl (Wolfgang Langer) bekommt als Neueinsteiger gleich die Hauptrolle. Und damit beginnt eine harte Probezeit mit Streitereien und Eifersüchteleien, für die Zuschauer hingegen, die in die Sportgaststätte Zusamzell gekommen sind, ein großer Spaß. Auf der Bühne geht’s zu wie in einem Ameisenhaufen. Und schließlich haben die Spieler begriffen, dass es wichtig ist, verschiedene Stimmungen wie freudig, überrascht, lüstern oder traurig darzustellen. Schließlich heißt es Schauspiel und nicht Schautext, wie Wisshofer belehrte.

Die Komödie bietet unterhaltsame Stunden voller Witz und frecher Dialoge und natürlich mit Happy End. Bühnenbild, Kostüme, Requisiten, Maske und nicht zuletzt die Leistungen der Laienspieler mit ihrem Regisseur Richard Dietrich haben zusätzlich dafür gesorgt, dass sich das Publikum prächtig amüsierte. Viel Situationskomik und Humor, viel Wortwitz und pfiffige Dialoge haben einen unbeschwerten Abend garantiert. Ein Muss für Theaterfreunde.

Weitere Vorstellungen:

Weitere Vorstellungen sind im Januar am Freitag, 10., um 20 Uhr, Samstag, 11., um 19.30 Uhr, Sonntag, 12., um 18 Uhr und Samstag, 18., um 19.30 Uhr im Sportheim Zusamzell. Karten gibt es im Vorverkauf im Feuerwehrhaus von Zusamzell täglich von 18 bis 19 Uhr, Telefon 08296/720.

