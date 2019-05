18.05.2019

Kleinformatig und bunt

Das Diedorfer Rathaus zeigt neue Werke der Malerin und Fotografin Rondl

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Kleinformatig, bunt und überraschend präsentiert sich die neue Kunstausstellung im Treppenhaus des Diedorfer Rathauses. Dafür hat die Malerin und Fotografin, die sich im Jahr 2000 den Künstlernamen Rondl gegeben hat, eine neue Serie entwickelt.

„Die Bilder sind 30 mal 40 Zentimeter groß und entstanden in einer für mich anderen Malweise“, erklärt Rondl. Früher malte die Künstlerin altmeisterlich mit Eitempera, einem farbintensiven Gemisch aus Ei, Öl und Wasser. Für die Werke, die derzeit im Diedorfer Rathaus zu sehen sind, kamen neue Pigmente und Bindemittel zum Einsatz. Die Künstlerin wollte ihre Arbeit vereinfachen. Dazu reduzierte sie die zuvor nötigen Schichten. „Oft besteht der Anreiz, ein Bild zu schaffen, in der Begegnung mit einem Motiv“, erklärt sie. Dieses beschäftige sie so lange, bis sie es mit weiteren Assoziationen verknüpft und daraus ein eigenes Werk schafft.

Motive findet die Malerin dank ihrer Beobachtungsgabe überall im Alltag. So zeigt das Bild „Detour“ eine Szene aus dem abendlichen Berufsverkehr. Darauf zu sehen ist eine Schar kleiner Schmetterlinge.

In einem anderen Werk hat Rondl die tristen Hochhäuser im Frankfurter Bankenviertel festgehalten. Und immer lässt sie ein überraschendes Element, wie etwa einen kleinen Marienkäfer, auftauchen. Was gebe es im Leben wunderbareres als die Natur, so die Künstlerin.

In ihren Werken beschäftigt sich Rondl, die an der Städelschule in Frankfurt am Main ihre künstlerische Ausbildung genossen hat, auch gern mit den Darstellungen von Grenzsituationen. Sie zeigt Momente existenziellen Umbruchs oder einer Bedrohung. Dabei treten Tiere und Pflanzen meist symbolisch auf und vermitteln subtile Botschaften. „Tiere und Pflanzen sind der Umwelt ausgesetzt und müssen allen Widrigkeiten trotzen“, sagt Rondl. Pflanzen wachsen an den unmöglichsten Stellen, Tiere passen sich kargen Bedingungen an. Mit ihrer Anpassungsfähigkeit überraschen sie.

Trotz manch schwerer Themen hat die Malerin auch leichtere Kost im Repertoire und will damit den Betrachter zum Schmunzeln bringen. Wie etwa mit dem Bild, auf dem eine Dame auf einer Fete von scheinbar tausend Augen beobachtet wird. Ein anderes Werk zeigt einen Politiker mit Burn-out, dem die Malerin eine Schnecke als Zeichen der Erschöpfung beigefügt hat.

Rondl, die jahrelang im Frankfurter Städelmuseum Kunstführungen und Kreativkurse gab, hat ein Auge fürs Detail. Sie sieht die alternde Hand am Lenker eines Rollators oder die fast schon künstlich anmutenden Beine einer Balletttänzerin. Solche Kleinigkeiten hält sie auch mit der Kamera fest. In den letzten Jahren sind sechs surreale Fotografien, die die Ausstellung ergänzen, enstanden – darunter leuchtende Tannen im Wald oder eine mysteriöse Wolkenformation am Himmel. Als Künstlerin kann Rondl auf zahlreiche Einzelausstellungen und Beteiligung an internationalen Gruppenausstellungen zurückblicken. Nun sind ihre neuesten Werke im Diedorfer Rathaus zu sehen.

