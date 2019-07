vor 42 Min.

Mann mit Hut – zehnmal anders

Mittelstufenschüler sorgen am Gymnasium mit den verschiedenen Kreationen für viele Lacher

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Der Mann mit dem Hut im Bus, mit dem langen Hals und dem fehlenden Knopf am Mantel, er wird den gesamten Abend den Zuschauern in verschiedenen Variationen wieder begegnen. 1947 schrieb der französische Dichter und Schriftsteller Raymond Queneau seine „Exercices de Style“, ins Deutsche übersetzt „Stilübungen“.

Dabei wird die Anekdote „Autobus S“ in über 100 Variationen erzählt. Queneau experimentierte damit mit der französischen Sprache durch alle Stile, Dialekte und Laute. Die Mitglieder des Mittelstufentheaters des Schmuttertal-Gymnasiums haben sich nun auf gleiche Weise intensiv bei ihrer Theaterarbeit mit den vielfältigen Möglichkeiten der deutschen Sprache beschäftigt.

Sie boten dabei zehn Variationen an, die sie auf ihre eigene Weise interpretiert haben oder teilweise ganz neue Vorschläge brachten. Grundthema war dabei jeweils die gleiche Geschichte: Im Bus der Linie S zur Stoßzeit ist ein junger Mann mit weichem Hut mit Hutband und zu langem Hals, als hätte jemand daran gezogen. Der Typ regt sich über einen Nebenstehenden auf, der ihn jedes Mal anrempelt, wenn ein Mitfahrer vorbeiwolle. Er sieht einen freien Platz und springt hin. Zwei Stunden später wird er vor dem Bahnhof Zoo wieder gesehen, mit einem Freund, der zu ihm sagt „du solltest dir einen zusätzlichen Knopf an den Mantel nähen lassen“ und ihm zeigt, wo am Ausschnitt.

Ähnlich der Nummerngirls früherer Shows zeigten die Schüler die einzelnen Themenbeispiele an, mit welchen sie sich auseinandergesetzt haben. Wie etwa „neutral“, „störend“ oder „poetisch“. Schlug man bei „störend“ noch gemeinsam heftig nach imaginären Fliegen oder Mücken, so erfuhr bei „poetisch“ ein Dichter eine göttliche Inspiration und machte aus der Geschichte ein Gedicht. Der Bus wird nun zum großen Vergnügen des Publikums „Gefährt“ genannt, mit „Herze leer, Hals lang, das Band“, fand man wieder zurück zum Ausgangsthema.

Viele Lacher hatten die Schüler auf ihrer Seite, als sie das Thema unter dem Aspekt „alt“ angingen. Die jungen Schüler mit grauen Haaren und Bärten, gestützt auf Gehstöcken oder Rollator zu sehen war dann doch ziemlich grotesk. Spannend aufgebaut ein bedrohliches Polizeiverhör. War es gar Republikflucht, als der Mann aus dem Bus am Bahnhof Zoo ausstieg, der Knopf am Mantel gar eine verschlüsselte Botschaft? Doch die Szene entpuppte sich schließlich, höchst unerwartet, nur als Theaterprobe. Höhepunkt war die vulgäre Version der Geschichte, die von den Schülern mit sichtlichem Spaß mit Stinkefinger und ziemlich unterirdischer Sprache gerappt wurde. Diesen Rap hatte übrigens Theaterleiterin Inga de Coster selbst geschrieben. Wenn also etwas nicht jugendfrei sei, so wisse man, wohin man sich wenden könne, wiesen die Schüler jegliche Verantwortung für den Rap von sich.

Sicher ist aber, dass die Mitglieder des Mittelstufentheaters wieder die Bühne des Schmuttertal-Gymnasiums bestens gerockt haben, nachdem sie im vergangenen Schuljahr mit viel Spaß das Stück zusammen entwickelt und die Texte selber ausgedacht und geschrieben hatten. Für ihre große Unterstützung dankten sie Sarah Hieber, Mitglied des Diedorfer Theaters Eukitea, die sie mit kreativen Ideen unterstützt hat. (jkw)

