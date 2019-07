vor 20 Min.

Marienkonzert in der Kirche

Anna-Maria und Brigitte Thoma singen

Ein Marienkonzert mit dem Titel „Maria, Mater gratiae“ ist am Sonntag, 11. August, um 15.30 Uhr in der Klosterkirche in Oberschönenfeld zu erleben. Brigitte Thoma und ihre Tochter Anna-Maria Thoma singen klassische und romantische Lieder und Arien von Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns, Gioacchino Rossini, Josef Rheinberger und Wolfgang Amadeus Mozart. An der Orgel begleitet sie der Kirchenmusiker Wolfgang Kraus.

Das Programm des Marienkonzerts bringt bekannte und weniger bekannte Lieder, Arien und Duette. Mozarts Duett „Sub tuum praesidium“, das auf einem der ältesten Mariengebete beruht, gehört wie auch das dem Renaissancekomponisten Jakob Arcadelt zugeschriebene „Ave Maria“ zu den bekannten Vertonungen von marianischen Texten. Reizvoll in ihrer romantischen Tonsprache sind die Duette „Alma redemptoris mater“ und „Ave maris stella“ des aus dem liechtensteinischen Vaduz stammenden Komponisten Josef Gabriel Rheinberger. Der Further Kirchenmusiker und Organist Wolfgang Kraus ergänzt das Konzertprogramm mit der Fantasie über das „Osteralleluia“ von Josef Renner und den Variationen über das Osterlied „O filii et filiae“ von Jean Francois Dandrieu.

Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten. (AL)

