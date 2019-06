08.06.2019

Martina Herz singt sich in die Herzen

Begeisterndes Konzert in Oberschönenfeld

Jazz kombiniert mit Volkslied präsentierte die Sängerin Martina Herz in der Abteikirche in Oberschönenfeld.

Allein auf ihre wohlklingende Stimme gestützt, sang sie Lieder aus eigener Feder sowie Jazzstandards wie „Summertime“, „Fly Me to the Moon“ und Klassik wie „Lascia ch’io pianga“ von Georg Friedrich Händel oder die „Air“ von Bach, sowie Spirituals. Dazu präsentierte die aus Marktoberdorf im Allgäu stammende Künstlerin Geschichten aus dem Leben – ernst und sonnig, allgäuerisch-fröhlich.

Dabei wurden die Zuhörer direkt einbezogen mit einem Bilderrahmen, sowie weil die Sängerin sich auch direkt unter die Zuhörer mischte. Die Besucher ließen sich von den schönen Emotionen im Programm gerne anstecken und reagierten begeistert. (AL)

