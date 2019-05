vor 40 Min.

Mit 90 Jahren noch immer fit

Das seltene Fest des 90. Geburtstages feierte Barbara Kempter aus Wollbach. Sie wurde als neuntes von zehn Kindern geboren und heiratete 1953 den Landwirt Martin Kempter aus Unterschöneberg. Aus der Ehe gingen fünf Söhne hervor. Heute hat sich die Familie auf 15 Enkel und 21 Urenkel vergrößert. 1980 verstarb ihr Mann im Alter von 54 Jahren. Mit ihren Söhnen betrieb sie die Landwirtschaft weiter, ehe sie den Hof an ihren Sohn Peter übergab. Gesundheitlich ist sie fit, aber „Fiaß gand hald nemme so recht“. Im Haus und Hof und mit ihren Enkeln und Urenkel ist sie zusätzlich immer beschäftigt. Sie ist eine christliche Frau, wobei sie fast keinen Gottesdienst in der Wallfahrtskirche in Violau und in der Filialkirche in Unterschöneberg versäumt.

Gefeiert wurde im ehemaligen Lagerhaus (Festhalle) in Unterschöneberg mit über 100 Personen. Die ganze Verwandtschaft, eine Abordnung des Obst- und Gartenbauverein gratulierten ihrem Ehrenmitglied. Auch einige Damen des Katholischen Frauenbundes Violau kamen zum Mitfeiern, bei dem sie immer noch aktiv ist. Auch Bürgermeister Bernhard Walter und Wallfahrtspfarrer, Dekan Thomas Pfefferer waren unter den Gratulanten. (fmi)

Themen Folgen