11:20 Uhr

Mit Einkaufswagen gegen Auto in Altenmünster gekracht

Mit einem Einkaufswagen ist ein Mann in Altenmünster gegen ein Auto gekracht.

Einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro verursachte ein 53-Jähriger auf einem Supermarktparkplatz in Altenmünster. Laut Polizei wollte der Mann am Freitag gegen 9 Uhr mit seinem Einkaufswagen rangieren und krachte dabei gegen ein geparktes Auto. Das wurde an der Fahrertüre beschädigt, der Einkaufswagen blieb unbeschädigt. (kinp)

