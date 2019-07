00:32 Uhr

Neue Chefs für die jungen Fußballer

Andreas Halma leitet nun die JFG Lech-Schmutter

Es gibt einen Wechsel an der Spitze der JFG Lech-Schmutter, sprich der Juniorenfördergemeinschaft für Fußballer von den D- bis A-Junioren im nördlichen Landkreis. Sowohl der Vorsitzende Volker Biehal als auch Stellvertreter Rainer Behringer und Schatzmeister Erhard Zwerger standen nicht mehr zur Wahl. Nachdem dies seit zwei Jahren bekannt war, konnten rechtzeitig neue Kandidaten gesucht und eingearbeitet werden. Die neue Vorstandschaft besteht nun aus dem Vorsitzenden Andreas Halma, zweiten Vorsitzenden Wolfgang Schafnitzel, Schatzmeisterin Verena Behringer, Schriftführer Andreas Dennerlöhr, Jugendleiter Günther Müller und den drei Beisitzern Frank Erler, Rainer Prem und Robert Reißner.

In der JFG sind die vier Stammvereine SV Ehingen/Ortlfingen, TSV Ellgau, SV Nordendorf und der VfL Westendorf vertreten. In der abgelaufenen Saison waren acht Vorstände, 22 Trainer für 127 Mädels und Jungs in sieben Jungenteams und einer Mädchenmannschaft verantwortlich.

Die JFG wurde im März 2011 gegründet. Nach acht Saisonen ziehen die Verantwortlichen ein sehr positives Zwischenfazit. Die vier Vereine haben für den Jugendfußball eine gemeinsame Philosophie. Diese lautet: Gewinnen ist schön, aber nicht alles. Wichtiger ist laut Auskunft der Verantwortlichen der faire Umgang mit anderen Spielern, Trainern, Schiedsrichtern und Zuschauern.

In acht Jahren konnte sechsmal eine Meisterschaft bejubelt werden. Sehr wichtig ist für die JFG auch die Integration von Jugendlichen aus verschiedenen Ländern. Für die neue Saison stehen genügend Trainer und Spieler zur Verfügung. (AL)

