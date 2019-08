vor 5 Min.

Neues Fahrzeug erhält den Segen

Prunkstück ist aber zu groß für das Feuerwehrhaus in Blankenburg

Hübsch geschmückt mit einer Blumengirlande präsentierte sich das neue Fahrzeug der Freiwillgen Feuerwehr Blankenburg. Das Tragkraftspritzfahrzeug wurde nun im Rahmen des Dorffestes von Kaplan Sanoj gesegnet.

Hintergrund: Nach 30 Dienstjahren und 10000 Kilometern geht das alte Tragkraftspritzfahrzeug der Wehr in Blankenburg in den verdienten Ruhestand. Trotz professioneller Wartung und einiger kreativer Reparaturen sei das Fahrzeug in keinem akzeptablen Zustand mehr gewesen, so die Auskunft der Feuerwehr. Aus diesem Grund beschloss der Gemeinderat im Februar 2018, ein neues Fahrzeug zu kaufen. Kostenpunkt: rund 85000 Euro. Allerdings gibt es dafür einen Zuschuss durch die Regierung von Oberschwaben, der bei 23000 Euro liegt. Soweit man an den ersten Reaktionen der Feuerwehrler und des Kommandanten Peter Bobinger sehen konnte, sind alle sehr zufrieden mit der Ausstattung des neuen Tragkraftspritzfahrzeuges. Da das neue Fahrzeug höher und breiter ist, wird ein Teilneubau des Feuerhauses in Blankenburg notwendig. Bürgermeister Elmar Schöniger geht hier von Kosten in Höhe von 250000 Euro aus. Aber dieses Geld sei sicherlich gut angelegt, erklärte Schöniger, da die Freiwillige Feuerwehr das Rückgrat des dörflichen, sozialen Lebens sei. Ohne diesen Verein würde Blankenburg seinen besonderen Markenkern verlieren, sagte der Rathauschef. (zak)

Themen Folgen