Beim Ferienkurs für Kinder in Oberschönenfeld fliegen die Späne

Im Museum Oberschönenfeld dreht sich alles um das Thema Holz. Kinder können sich in den Sommerferien sogar ihr eigenes Spielzeug bauen.

Kreative und abwechslungsreiche Kinderkurse organisiert das Museum Oberschönenfeld während der Sommerferien zur spannenden kulturhistorischen Ausstellung "Heinz hört auf. Von Drechslern, Schreinern und einem Neuanfang". Dabei können die Mädchen und Buben wahlweise Kreisel und Holzspiele bauen, mal individuelle Namensschilder auf Holzscheiben gestalten und vieles mehr.

Die aktuelle Ausstellung bietet Einblicke in das Handwerk zwischen Tradition und Innovation, in die enorme Produktpalette aus den vergangenen 100 Jahren und zeigt eine große Vielfalt an Möbeln, Gebrauchsgegenständen und Spielsachen. Passend dazu gibt es im August fünf Tageskurse für Kinder mit unterschiedlichen Schwerpunkten rund um das Thema Holz.

Die Ausstellung bietet Einblicke in das Handwerk zwischen Tradition und Innovation, in die enorme Produktpalette aus den vergangenen 100 Jahren und zeigt eine große Vielfalt an Möbeln, Gebrauchsgegenständen und Spielsachen. Foto: Andreas Brücklmair

Nach einem spielerischen Ausstellungsbesuch mit interaktiven Spielen und Mitmachstationen geht es zum kreativen Gestalten in die museumspädagogische Werkstatt. Hier steht eine bunte Vielfalt an Materialien und Werkzeugen zur Verfügung. Die Sommerferienkurse im Überblick:

Erlebnistag "Wir drehen durch": Eine spielerische Führung durch die Ausstellung " Heinz hört auf!" mit kreativer Holzwerkstatt: neues Gestalten von alten Kinderspielen, Kreiseln & Co. mit Holzgeschichten und Spielplatz erkunden. Für Kinder von sechs bis zehn Jahren. Dienstag und Freitag, 10. und 13. August, jeweils von 10 bis 15 Uhr. Mitzubringen sind eine große Brotzeit und Getränke . Die Leitung hat Roswitha Stocker . Die Kosten betragen zehn Euro, maximal acht Teilnehmer können mitmachen. Eine telefonische Anmeldung ist bis 9. beziehungsweise 12. August möglich.

Eine spielerische Führung durch die Ausstellung " hört auf!" mit kreativer Holzwerkstatt: neues Gestalten von alten Kinderspielen, Kreiseln & Co. mit Holzgeschichten und Spielplatz erkunden. Für Kinder von sechs bis zehn Jahren. Dienstag und Freitag, 10. und 13. August, jeweils von 10 bis 15 Uhr. Mitzubringen sind eine große Brotzeit und . Die Leitung hat . Die Kosten betragen zehn Euro, maximal acht Teilnehmer können mitmachen. Eine telefonische Anmeldung ist bis 9. beziehungsweise 12. August möglich. Museum erleben – Do it Yourself: Nach einer weiteren spielerischen Führung können Kinder beim Arbeiten mit Holzscheiben und Lötkolben ihr persönliches Kunstwerk, Lieblingsmotiv oder Namensschild gestalten. Termin ist am Donnerstag, 19. August, von 10 bis 15 Uhr. Teilnehmen können maximal acht Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Mitzubringen sind auch hier eine große Brotzeit und Getränke . Die Leitung hat Simone Steinle . Die Kosten betragen zehn Euro, eine Anmeldung ist bis Mittwoch, 18. August, möglich.

Nach einer weiteren spielerischen Führung können Kinder beim Arbeiten mit Holzscheiben und Lötkolben ihr persönliches Kunstwerk, Lieblingsmotiv oder Namensschild gestalten. Termin ist am Donnerstag, 19. August, von 10 bis 15 Uhr. Teilnehmen können maximal acht Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Mitzubringen sind auch hier eine große Brotzeit und . Die Leitung hat . Die Kosten betragen zehn Euro, eine Anmeldung ist bis Mittwoch, 18. August, möglich. Museum erleben "Da fliegen die Späne – Aus Alt mach Neu". Nach der spielerischen Führung mit der kreativen Holzwerkstatt zum Thema "Kleine Zeitreise – welche Holzspielsachen hatten Kinder vor 100 Jahren?" können die Buben und Mädchen im Alter von sieben bis zehn Jahren ihr eigenes Holzspielzeug aus alten Drechslerei-Beständen der Werkstatt Heinz gestalten. Eine Brotzeit sollte mitgebracht werden Die Leitung hat Anja Weidner . Die Kosten für maximal acht Teilnehmer betragen sieben Euro pro Person. Eine telefonische Anmeldung ist bis Dienstag, 24. August, möglich.



Nach der spielerischen Führung mit der kreativen Holzwerkstatt zum Thema "Kleine Zeitreise – welche Holzspielsachen hatten Kinder vor 100 Jahren?" können die Buben und Mädchen im Alter von sieben bis zehn Jahren ihr eigenes Holzspielzeug aus alten Drechslerei-Beständen der Werkstatt gestalten. Eine Brotzeit sollte mitgebracht werden Die Leitung hat . Die Kosten für maximal acht Teilnehmer betragen sieben Euro pro Person. Eine telefonische Anmeldung ist bis Dienstag, 24. August, möglich. Museum erleben: kreative Druckwerkstatt mit Holz: Erneut steht zunächst die spielerische Führung durch die Ausstellung an. Danach werden in der Museumswerkstatt eigene Stempel aus Holz und anderen Materialien gestaltet. Mit Papier- und Stoffdruck entstehen so individuelle Kunstwerke. Der Kurs am Donnerstag, 26. August, dauert von 10 bis 15 Uhr und ist für Kinder von sechs bis zehn Jahren gedacht. Eine große Brotzeit und Getränke sollten die maximal acht Teilnehmer mitbringen. Die Leitung übernimmt Simone Steinle . Die Kosten betragen zehn Euro, die telefonische Anmeldung ist bis Mittwoch, 25. August, möglich. (thia)



Weitere Infos bietet die Homepage des Museums unter www.mos.bezirk-schwaben.de.