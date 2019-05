18.05.2019

Offene Türen beim Energieversorger

LEW beleuchtet Aspekte der Wasserkraft in kostenlosen Veranstaltungen

Wie kommt der Strom in die Steckdose? Wie funktioniert ein Wasserkraftwerk? Und wie sieht die Zukunft der Energieversorgung aus? Auf diese und viele weitere Fragen gibt es auch in diesem Jahr Antworten bei der Veranstaltungsreihe „Offene Türen“ der Lechwerke (LEW). Von Mai bis November werden insgesamt 13 verschiedene Veranstaltungen in der Region angeboten. Dabei wartet auf die Besucher ein vielfältiges Programm mit Aktionen und Führungen rund um die Themen Energie, Natur und Umwelt sowie die neuen Technologien.

Dieses Jahr können Interessierte zum Beispiel verschiedene Wasserkraftwerke und Umspannwerke besuchen, oder einen Blick in die LEW-Netzleitstelle in Augsburg oder das Technologiezentrum in Königsbrunn werfen. Wer sich für das Thema Elektromobilität interessiert, ist Anfang Juni im Fuhrpark richtig: Dort geben E-Mobility-Experten einen spannenden Einblick in das Zukunftsthema. Bei der Veranstaltung besteht auch die Möglichkeit, verschiedene Elektroautos zu testen.

Auch die kleinen Besucher kommen bei den „Offenen Türen“ nicht zu kurz: Bei der Veranstaltung „Energie für Kinder – Wasserkraft leicht gemacht“ können Kinder zusammen mit dem Naturlehrer Harald Harazim im Lechmuseum Bayern in Langweid mithilfe verschiedener Experimente und Spiele spannenden Fragen rund um das Thema Wasser nachgehen.

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos, jedoch ist aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl eine Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung ist per Telefon unter 0821/328-1658 oder per E-Mail an offene.tueren@lew.de möglich. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und den Terminen 2019 gibt es im Internet unter www.lew.de/offenetueren. (AL)

