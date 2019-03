27.03.2019

Ostendorfer Wehr bleibt abgemeldet

Tagsüber gibt es zu wenig Floriansjünger

„Die Ostendorfer Feuerwehr bleibt weiterhin tagsüber abgemeldet.“ Das erklärte Kommandant Maximilian Liepert bei der Jahreshauptversammlung. Dies könne sich ändern, wenn sich Feuerwehrleute finden, die sich während des Tages im Ort befinden. Bei einer nächtlichen Alarmierung kann die Truppe derzeit ausrücken.

Die Vorsitzende Michaela Meier berichtete über zahlreiche Veranstaltungen wie einen Ausflug zum Freundschaftsverein nach Ruwer. Die befreundete Wehr feiert in diesem Jahr ihr 140-jähriges Bestehen. „Aus diesem Anlass wird es am Samstag, 6. Juli, ein kleines Fest am Feuerwehrhaus geben“, sagte sie.

Jugendleiter Manuel Liepert berichtete von einem Hüttenwochenende sowie die Teilnahme an der 24-Stunden-Übung bei der Feuerwehr Meitingen. Über einen soli-den Kassenstand berichteten Kassier Uwe Schreiter sowie Nathalie Schuster als Kassiererin der Jugendkasse. Kommandant Liepert freute sich über gut besuchte Übungen. Als Highlight galt eine unangesagte Übung unter realen Bedingungen. „Es hat mich vor allem interessiert, wie die Mannschaft auf solch ein Szenario reagiert“, erklärt Liepert. „Wir sind zuversichtlich, im Ernstfall ausrücken zu können“, sagte Liepert. (peh)

