11:14 Uhr

Radfahrerin stößt mit Fußgängerin zusammen

Dass es auf einem Feldweg auch mal eng werden kann, mussten zwei Frauen erleben.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einer 22-jährigen Fahrradfahrerin und einer 75-jährigen Fußgängerin kam es am Freitag gegen 16.44 Uhr auf einem Feldweg zwischen Agawang und Buch. Die Radfahrerin wollte nach Angaben der Polizei an der Fußgängerin vorbeifahren und hatte dies mittels Klingel angekündigt. Beim Vorbeifahren kam es dann auf Grund zu geringen Abstands zu einem Zusammenstoß und einem Sturz beider Frauen. Die Fußgängerin zog sich eine Platzwunde am Kopf zu und wurde mit dem Sanka zur Behandlung in die Uni-Klinik nach Augsburg verbracht. Die Radfahrerin blieb unverletzt. (lig)

